Девин Букер и Брэдли Бил не сыграют в матче против «Лейкерс» из-за травм

Теги травмы Лейкерс Финикс НБА Брэдли Бил Девин Букер Баскетбол

Звездные защитники «Финикса» Девин Букер и Брэдли Бил пропустят сегодняшний матч против «Лейкерс» в Лос-Анджелесе.

Бил испытывает проблемы с поясницей, у Букера боли в левой стопе.

В матче открытия сезона во вторник «Санз» победили «Уорриорз» со счетом 108:104.

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18 комментариев

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Денис Храпунов
опять старику Дюранту старт сезона тащить
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Scrubs
Началось)))
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frenemy
Думал сбежал от Плоского и Толстого, а тут новые нарисовались
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omega pepega
Ответ roentgen
судя по концовке прошлого сезона и старту этого, тащить Дюрэнт способен только мешок картошки. До сих пор жаль потери Микэла и Кэма
а нужно было просто Эйтона на Нуркича менять
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Денис Храпунов
Ответ roentgen
Микэл играет много лучше, чем от него ожидают и чем он стоит, а КД - с точностью до наоборот. И, Денис, вот ответьте на не сложный вопрос - вас корежило вчера и в прошлом сезоне от ситуаций, когда не только КД, а и условный Окоги бы забросили 3 из 4, а не вот это все? Этот процент ужасный - он ведь не от баззеров с центра поля или на исходе атаки через лес рук, а большая часть этого вполне себе свободные броски. Лично я вижу стареющего, как и Крис Пол (который тоже перестал забрасывать "элементарное") бывшего гиганта, который совершенно не стоит тех денег и ожиданий. И надежда у меня только на Букера. Чтобы два раза не вставать, тогда, когда у ДиБука перестанут дрожать коленки в плей-офф, то он станет великим, а Финикс, возможно, чемпионом. Но к этому возможному чемпионству клуб точно приведет не КД
Вы судите по одному матчу, и по плей-офф где КейДи отрабатывал за себя и одного центра в защите? Лично я в матче с ГСВ увидел как он на решающих минутах отрабатывал в посте, заблочил бросок, и отдал нужные передачи. А ещё если, чисто по статистике, последние три сезона КейДи один из лучших, если не лучший в лиге был в матчах, в которых играл. У него шикарная статистическая линейка в Бруклине была в прошлом сезоне, и Бруклин с ним выдавал рекордную серию побед, и шел в лидерах. Просто он уже не достаточно крепкий и когда ему 2 сезона подряд на ногу падает 100кг лось, он пропускает матчи. Не стоит списывать Дюранта раньше времени. Так можно и Стефа списывать, что ещё за 3 из 14 из-за дуги. Все закончился Стэф?
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Денис Храпунов
Ответ roentgen
я 31 год с Финиксом в подобный приход великого сразу вспоминается Баркли в том самом 92-м. Но Чарльз хотя бы бился, при том, что команда была Кевина Джонсона, а не его, а Дюрэнт расписывает несогласие с невозведением его под своды или яркой встречей с ЛеБроном, равным ему. Бесит он меня. КД - это невероятное эго, он ценит команду. конечно, но это вторичная история.
КейДи уж точно стоит своих денег, а в плей-офф вообще играли только он и Букер нормально. И Микел с Кремом никак бы не помогли в серии с Денвером.
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Пятая гайка Леброна
Ответ roentgen
Микэл играет много лучше, чем от него ожидают и чем он стоит, а КД - с точностью до наоборот. И, Денис, вот ответьте на не сложный вопрос - вас корежило вчера и в прошлом сезоне от ситуаций, когда не только КД, а и условный Окоги бы забросили 3 из 4, а не вот это все? Этот процент ужасный - он ведь не от баззеров с центра поля или на исходе атаки через лес рук, а большая часть этого вполне себе свободные броски. Лично я вижу стареющего, как и Крис Пол (который тоже перестал забрасывать "элементарное") бывшего гиганта, который совершенно не стоит тех денег и ожиданий. И надежда у меня только на Букера. Чтобы два раза не вставать, тогда, когда у ДиБука перестанут дрожать коленки в плей-офф, то он станет великим, а Финикс, возможно, чемпионом. Но к этому возможному чемпионству клуб точно приведет не КД
>который тоже перестал забрасывать "элементарное"

О чем ты? Что значит "тоже"? По прошлому сезону у КД 56% с игры в регулярке за 47 игр (и это хорошее число матчей для того, чтобы делать какие-то выводы) и 48% в ПО.

Дюрант в свои 35 по-прежнему в атаке эффективнее нынешних молодых звезд типа Дончичей и Тейтумов, так что завязывай
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Денис Храпунов
Ответ roentgen
судя по концовке прошлого сезона и старту этого, тащить Дюрэнт способен только мешок картошки. До сих пор жаль потери Микэла и Кэма
Да микел там в Бруклине разрывает дай боже. Вот он бы Йокича и компанию точно заборол.
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Taxi64
Ответ Вадим flanec
Да всё равно Санз авоську накидают озерникам))
кексик в одного не потянет, если только Шарлотт какой нибудь
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roentgen
Ответ Денис Храпунов
Да микел там в Бруклине разрывает дай боже. Вот он бы Йокича и компанию точно заборол.
Микэл играет много лучше, чем от него ожидают и чем он стоит, а КД - с точностью до наоборот. И, Денис, вот ответьте на не сложный вопрос - вас корежило вчера и в прошлом сезоне от ситуаций, когда не только КД, а и условный Окоги бы забросили 3 из 4, а не вот это все? Этот процент ужасный - он ведь не от баззеров с центра поля или на исходе атаки через лес рук, а большая часть этого вполне себе свободные броски. Лично я вижу стареющего, как и Крис Пол (который тоже перестал забрасывать "элементарное") бывшего гиганта, который совершенно не стоит тех денег и ожиданий. И надежда у меня только на Букера. Чтобы два раза не вставать, тогда, когда у ДиБука перестанут дрожать коленки в плей-офф, то он станет великим, а Финикс, возможно, чемпионом. Но к этому возможному чемпионству клуб точно приведет не КД
+3
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NikolayOss
Ответ saner-s88
Ясно. Всем плевать на новые правила по распределению нагрузки
Это и есть новые правила. Нельзя просто так пропускать, но можно нарисовать травму. Они ровно это и сделали.
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saner-s88
Ясно. Всем плевать на новые правила по распределению нагрузки
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rembrandao
Бил походу, сразу ощутил на себе, что значит 4-й десяток) Я, например, до 30 лет вообще не знал, что значит болит спина.
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