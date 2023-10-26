Девин Букер и Брэдли Бил не сыграют в матче против «Лейкерс» из-за травм
Звездные защитники «Финикса» Девин Букер и Брэдли Бил пропустят сегодняшний матч против «Лейкерс» в Лос-Анджелесе.
Бил испытывает проблемы с поясницей, у Букера боли в левой стопе.
В матче открытия сезона во вторник «Санз» победили «Уорриорз» со счетом 108:104.
Непредсказуемый сезон НБА нас ждет: «Даллас» Дончича разочарует, Леброн не зря мечтает о финале, титул будет у «Денвера», «Бостона» или «Милуоки»
О чем ты? Что значит "тоже"? По прошлому сезону у КД 56% с игры в регулярке за 47 игр (и это хорошее число матчей для того, чтобы делать какие-то выводы) и 48% в ПО.
Дюрант в свои 35 по-прежнему в атаке эффективнее нынешних молодых звезд типа Дончичей и Тейтумов, так что завязывай