Девин Букер пройдет МРТ-обследование стопы. Он может пропустить матч с «Ютой» в субботу
Звездный защитник «Финикса» Девин Букер пропустил сегодняшний матч против «Лейкерс» (95:100) в Лос-Анджелесе.
У Букера боли в левой стопе. Защитнику предстоит пройти МРТ-обследование.
Девин может пропустить также и встречу с «Ютой» в субботу. Его возвращение, скорее всего, состоится во вторник в игре с «Сан-Антонио».
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