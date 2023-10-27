Девин Букер пройдет МРТ-обследование стопы. Он может пропустить матч с «Ютой» в субботу

Теги травмы Финикс Сан-Антонио НБА Юта Девин Букер Баскетбол

Звездный защитник «Финикса» Девин Букер пропустил сегодняшний матч против «Лейкерс» (95:100) в Лос-Анджелесе.

У Букера боли в левой стопе. Защитнику предстоит пройти МРТ-обследование.

Девин может пропустить также и встречу с «Ютой» в субботу. Его возвращение, скорее всего, состоится во вторник в игре с «Сан-Антонио».

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