Алекс Карузо о концовке сезона: «Это как бы мое время года»

Защитник « » рассказал, почему ценит самые важные матчи сезона более всего.

«Это как бы мое время года. Именно поэтому я играю в баскетбол в – для матчей заключительной части сезона, где важны детали и дисциплина. И возможности соревноваться на высоком уровне в течение 48 минут. Я просто не хотел проигрывать», – заявил Карузо после победы над « » (109:105).

«Чикаго» в пятницу в гостях сыграет с «Майами» в матче за выход в плей-офф.

В 2017-м Уэстбрук побил рекорд, державшийся 50 лет, и стал MVP. Видимо, самым недостойным MVP в истории

Йокич – MVP, Брук Лопес – мистер-замок, Гарлэнд – худший клатчер, а Диллон Брукс – худший в атаке. Выбираем самых-самых в НБА

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