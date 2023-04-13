Алекс Карузо о концовке сезона: «Это как бы мое время года»
Защитник «Чикаго» Алекс Карузо рассказал, почему ценит самые важные матчи сезона более всего.
«Это как бы мое время года. Именно поэтому я играю в баскетбол в НБА – для матчей заключительной части сезона, где важны детали и дисциплина. И возможности соревноваться на высоком уровне в течение 48 минут. Я просто не хотел проигрывать», – заявил Карузо после победы над «Торонто» (109:105).
«Чикаго» в пятницу в гостях сыграет с «Майами» в матче за выход в плей-офф.
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вам еще нужно Хит обыграть ,что бы вступить в финальную стадию сезона ))))
куда катиться мир ,люди уже участия в ПИ записывают себе в достижение))