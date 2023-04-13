Алекс Карузо о концовке сезона: «Это как бы мое время года»

Теги Чикаго Торонто НБА Алекс Карузо Баскетбол

Защитник «Чикаго» Алекс Карузо рассказал, почему ценит самые важные матчи сезона более всего.

«Это как бы мое время года. Именно поэтому я играю в баскетбол в НБА – для матчей заключительной части сезона, где важны детали и дисциплина. И возможности соревноваться на высоком уровне в течение 48 минут. Я просто не хотел проигрывать», – заявил Карузо после победы над «Торонто» (109:105).

«Чикаго» в пятницу в гостях сыграет с «Майами» в матче за выход в плей-офф.

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6 комментариев

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shooter77
Мем про ГОАТа Карузо зашел так далеко, что тот сам в него начал верить.
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Super Objectively
какое твое время ?? Снежок ,о чем ты ? ))сколько раз ты в плей офф участвовал ?))
вам еще нужно Хит обыграть ,что бы вступить в финальную стадию сезона ))))

куда катиться мир ,люди уже участия в ПИ записывают себе в достижение))
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banderos
Ответ scorp19
Лавин затащил. Без него вы с Чокерозаном уже в отпуск бы поехали.
В матче против Хит Зак начнет бросать всякую дичь. Еще и Батлер будет держать лично. Бэм будет преследовать Николая. В двухочковом баскетболе понадобятся очки Дерозана, двух Патриков, да кого угодно.
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Александр Спирин
Ответ scorp19
Лавин затащил. Без него вы с Чокерозаном уже в отпуск бы поехали.
Дырявую защиту ни один очкун не вытащит.
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scorp19
Лавин затащил. Без него вы с Чокерозаном уже в отпуск бы поехали.
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Jan Paskel
я так понял, утро он начал под композицию из к/ф Рокки
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