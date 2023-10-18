Центровой « » попал в курьезную ситуацию во время предсезонного матча с « » (102:106).

Драммонд после перехвата убежал в одиночный быстрый отрыв, но не смог забить сверху без сопротивления, угодив мячом в дужку.

За 20 минут на счету Андре 8 очков, 13 подборов и 3 передачи.

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