Андре Драммонд не смог забить сверху без сопротивления

Теги предсезонные матчи Чикаго Торонто НБА видео Андре Драммонд Баскетбол

Центровой «Чикаго» Андре Драммонд попал в курьезную ситуацию во время предсезонного матча с «Торонто» (102:106).

Драммонд после перехвата убежал в одиночный быстрый отрыв, но не смог забить сверху без сопротивления, угодив мячом в дужку. 

За 20 минут на счету Андре 8 очков, 13 подборов и 3 передачи.

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