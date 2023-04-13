Демар Дерозан от злости разорвал полотенце

Теги Чикаго Торонто НБА видео Демар Дерозан Баскетбол

Форвард «Чикаго» Демар Дерозан во время матча плей-ин против «Торонто» (109:105) от злости разорвал полотенце, сидя на скамейке запасных.

Инцидент произошел в третьей четверти встречи, когда «Буллс» уступали в счете с разницей в 16 очков.

Позже команде Дерозана удалось отыграть отставание и вырвать победу. В пятницу «Буллс» встретятся с «Хит» за выход в плей-офф.

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6 комментариев

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xamer 9
Ответ pulyalke
сегодня полотенце разорвал, а завтра майамку))
А дальше - портить кровушку Яннису и «Милуоки»
0
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Олег Иванов
Ответ dl
Зачем портить имущество? Можно просто треснуть стенку, если руки чешутся.
Или Вучевича.
+2
0
+2
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banderos
Ответ dl
Зачем портить имущество? Можно просто треснуть стенку, если руки чешутся.
Есть еще стул и огнетушитель. Ты бы сам куда ударил? В стену уже один из Миннесоты ударил.
0
0
0
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Бондарев Олег
Ответ dl
Зачем портить имущество? Можно просто треснуть стенку, если руки чешутся.
Так этим ударом он тоже имущество клуба повредит - себя.
+7
0
+7
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dl
Зачем портить имущество? Можно просто треснуть стенку, если руки чешутся.
+3
0
+3
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pulyalke
сегодня полотенце разорвал, а завтра майамку))
+6
-1
+5
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