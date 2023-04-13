Демар Дерозан от злости разорвал полотенце

Форвард «Чикаго» во время матча плей-ин против «Торонто» (109:105) от злости разорвал полотенце, сидя на скамейке запасных.

Инцидент произошел в третьей четверти встречи, когда «Буллс» уступали в счете с разницей в 16 очков.

Позже команде Дерозана удалось отыграть отставание и вырвать победу. В пятницу «Буллс» встретятся с «Хит» за выход в плей-офф.

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