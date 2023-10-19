«Голден Стэйт» выиграл у «Сакраменто» благодаря 3-очковому Карри со степбека за 5,5 сек до конца

Теги предсезонные матчи Голден Стэйт Сакраменто НБА видео Стефен Карри Де'Аарон Фокс Баскетбол

Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри стал автором победного броска в домашнем предсезонном матче против «Сакраменто» (116:115).

«Уорриорз» уступали «-18» за две минуты до начала заключительного игрового отрезка. Им удалось вернуться в игру благодаря индивидуальному перфомансу 4-кратного чемпиона: 13 очков подряд для своей команды в концовке и точный трехочковый со степбека за 5,5 секунды до конца встречи.

Де’Аарон Фокс бросал на победу, но мяч не достиг цели.

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10 комментариев

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totocash
шеф приготовил
+7
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Александр Лукашов
Стеф ещё и в падении мяч выцарапал перед геймвиннером, иначе мяч сопернику достался бы. А сразу после броска побежал защищаться 👍
+4
0
+4
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Danya Black
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Стеф конечно гений! Красавец вытянул) я еще по приколу на них залил), КП тоже хорошо отыграл в конце!
+3
0
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pichot
Ответ Seror
Зачем бросать три, если у тебя отставание в одно очко? Ладно, на результат всем пофиг всё равно
Ну Фокс центр площадки за 3 секунды до конца пересек, он бы тупо не успел пройти в краску и найти там бросок лучше, думаю, поэтому)
+2
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vzi
Тупые лохи.
Вели +13 в начале 4-й четверти и проиграли.
+2
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Эфес Фридомович
Отскочили как обычно)
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Cash_flow
Уорриорз серьёзно отнеслись к предсезонке, 4 победы в 4 матчах против команд, с которыми, возможно, вновь придётся сразиться уже в постсезоне.
Это хороший знак, два года назад перед чемпионским походом 21/22 были 5 побед в 5 предсезонных играх, а потом старт в регулярке что-то вроде 19-2
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Danya Black
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Seror
Зачем бросать три, если у тебя отставание в одно очко? Ладно, на результат всем пофиг всё равно
А то есть лучше тупо лезть было в двоих?) Ладно пофиг..
0
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