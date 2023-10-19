«Голден Стэйт» выиграл у «Сакраменто» благодаря 3-очковому Карри со степбека за 5,5 сек до конца
Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри стал автором победного броска в домашнем предсезонном матче против «Сакраменто» (116:115).
«Уорриорз» уступали «-18» за две минуты до начала заключительного игрового отрезка. Им удалось вернуться в игру благодаря индивидуальному перфомансу 4-кратного чемпиона: 13 очков подряд для своей команды в концовке и точный трехочковый со степбека за 5,5 секунды до конца встречи.
Де’Аарон Фокс бросал на победу, но мяч не достиг цели.
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Вели +13 в начале 4-й четверти и проиграли.
Это хороший знак, два года назад перед чемпионским походом 21/22 были 5 побед в 5 предсезонных играх, а потом старт в регулярке что-то вроде 19-2