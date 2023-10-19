«Голден Стэйт» выиграл у «Сакраменто» благодаря 3-очковому Карри со степбека за 5,5 сек до конца

Разыгрывающий « » стал автором победного броска в домашнем предсезонном матче против « » (116:115).

«Уорриорз» уступали «-18» за две минуты до начала заключительного игрового отрезка. Им удалось вернуться в игру благодаря индивидуальному перфомансу 4-кратного чемпиона: 13 очков подряд для своей команды в концовке и точный трехочковый со степбека за 5,5 секунды до конца встречи.

Де’Аарон Фокс бросал на победу, но мяч не достиг цели.

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