Стеф Карри набрал 30 очков и оформил 8 трехочковых в победной предсезонной игре против «Сакраменто»

Разыгрывающий « » стал самым результативным игроком предсезонного матча против « » (116:115).

За 31 минуту на паркете Карри отметился 30 очками, 5 передачами и 5 потерями.

4-кратный чемпион реализовал 10 из 18 с игры (8 из 12 трехочковых) и 2 из 2 с линии.

Он также стал автором решающего попадания из-за дуги в концовке.

Топ-16 перед сезоном NCAA 2024

Куда пропал Тимофей Мозгов? Большой разговор о карьере и жизни после нее

Обновленные «Селтикс». Итоги межсезонья