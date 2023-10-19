Стеф Карри набрал 30 очков и оформил 8 трехочковых в победной предсезонной игре против «Сакраменто»

Теги предсезонные матчи Голден Стэйт Сакраменто НБА видео Стефен Карри Баскетбол

Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри стал самым результативным игроком предсезонного матча против «Сакраменто» (116:115).

За 31 минуту на паркете Карри отметился 30 очками, 5 передачами и 5 потерями.

4-кратный чемпион НБА реализовал 10 из 18 с игры (8 из 12 трехочковых) и 2 из 2 с линии.

Он также стал автором решающего попадания из-за дуги в концовке.

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3 комментария

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boroda
Ничего себе концовка от Шефа!
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+10
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