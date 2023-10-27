Звезды НБА летом говорили Яннису не продлеваться с «Милуоки»: «Но моя интуиция сказала: «Нет. «Бакс» изменили мою жизнь. Я остаюсь»

Теги Милуоки НБА Яннис Адетокумбо Джон Хорст Баскетбол

Двукратный MVP Яннис Адетокумбо рассказал ESPN, как принял решение заключить продление контракта с «Милуоки» на 3 года и 186 миллионов долларов.

«Летом я обзванивал людей, которые в прошлом уже были на моем месте. Я спрашивал: «Что мне делать? Оставаться ли мне? Не оставаться? Остаться? Или нет?» И все в основном говорили мне не продлеваться с «Милуоки».

Но моя интуиция сказала: «Нет. Они дали мне возможность. «Бакс» изменили мою жизнь. Я остаюсь». И когда я ехал к себе домой, позвонил генеральному директору [Джону Хорсту] и сказал ему: «Я подписываю контракт». Потом отправился в центр города, заключил продление и заверил: «Мы станем чемпионами», – сказал грек.

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7 комментариев

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87mores
«Советы просят либо для того, чтобы им не следовать, либо для того, чтобы было на кого взвалить вину в случае неудачи» (с) (Атос)
+38
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Agent Smith
Красавчик🏀
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Никита Рамля
Тогда к чему были разговоры об уходе если команда не конкурентноспособна? Тоже самое было до трейда Холидея когда разные интересные слухи ходили, а после трейда сразу следовало продление, в общем грек стал настоящим американцем
+4
-2
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ты не прав
Ответ Tim Timson
не верю. нормальные звёзды НБА прошлого, все были лояльными к своим командам)
Чемберлейну, Ирвингу, Оскару расскажи.
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The Don Killuminati
Речь вообще про другое лето, причём тут продление этого года
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kiper88
Продлился на макс, столько бы ему никто не дал. Но что теперь мешает просить обмен, если захочет уйти
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