Звезды НБА летом говорили Яннису не продлеваться с «Милуоки»: «Но моя интуиция сказала: «Нет. «Бакс» изменили мою жизнь. Я остаюсь»

Двукратный MVP Яннис Адетокумбо рассказал ESPN, как принял решение заключить продление контракта с « » на 3 года и 186 миллионов долларов.

«Летом я обзванивал людей, которые в прошлом уже были на моем месте. Я спрашивал: «Что мне делать? Оставаться ли мне? Не оставаться? Остаться? Или нет?» И все в основном говорили мне не продлеваться с «Милуоки».

Но моя интуиция сказала: «Нет. Они дали мне возможность. «Бакс» изменили мою жизнь. Я остаюсь». И когда я ехал к себе домой, позвонил генеральному директору [Джону Хорсту] и сказал ему: «Я подписываю контракт». Потом отправился в центр города, заключил продление и заверил: «Мы станем чемпионами», – сказал грек.

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