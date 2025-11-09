Джоэл Эмбиид о Трендоне Уотфорде: «Он напомнил мне Бена Симмонса»
После победного матча против «Торонто» (130:120) центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид признался, что выступление форварда Трендона Уотфорда напомнило ему о бывшем партнере по команде защитнике Бене Симмонсе.
«Уотфорд был хорош. Очевидно, трипл-дабл. Сегодня он напомнил мне Бена Симмонса. Это было здорово. Мы скучали по этим трипл-даблам, так что это было здорово», – сказал Эмбиид.
Сегодня 24-летний Уотфорд оформил свой первый в карьере трипл-дабл: 20 очков, 17 подборов и 10 передач.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Sixers Wire
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости