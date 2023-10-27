Звездный форвард « » дал совместное интервью с и ответил на вопрос о роли звездного новобранца «оленей».

«Это его команда.

Вы меня знаете, я готов жертвовать, я настроен вкладываться в дело. Верю в него. Я бы мог занимать это место, но это его команда. Все равно, что там все говорят. «Это команда Янниса, он должен вести ее вперед». Потому что если мы хотим, чтобы Дэмиан был успешен, он должен чувствовать себя комфортно», – заявил Адетокумбо.

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