Яннис Адетокумбо о роли Лилларда в «Милуоки»: «Это его команда»

Теги Милуоки НБА Дэмиан Лиллард Яннис Адетокумбо Баскетбол

Звездный форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо дал совместное интервью с Дэмианом Лиллардом и ответил на вопрос о роли звездного новобранца «оленей».

«Это его команда.

Вы меня знаете, я готов жертвовать, я настроен вкладываться в дело. Верю в него. Я бы мог занимать это место, но это его команда. Все равно, что там все говорят. «Это команда Янниса, он должен вести ее вперед». Потому что если мы хотим, чтобы Дэмиан был успешен, он должен чувствовать себя комфортно», – заявил Адетокумбо.

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22 комментария

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mastadon
Кажется эксперты спортса были правы, Лиллард ни о чём, закончился. Даже сорока не набрал, просто позорище
+33
-6
+27
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Mikael Rikhard
Эмбиид о роли Убре в Филадельфии: это его команда
+27
-1
+26
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paster_bibo
Уйти чтоли хочет посреди сезона?
+21
0
+21
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Григорий Ефимов
Ответ Биомеханоид
Кто смотрел игру, как впечатления? Я уснул, не досидел (
Пока Тайриз и Убре тащили, Фила держалась и даже вперед выходила. Но Эмбид мертвяк просто, без его помощи в конце атака встала, а у Бакс Лиллард зарешал практически в одно лицо. Там правда и судьи подсвистели неплохо так хозяевам, но думаю и без этого шансов у Филы было мало с таким французиком (или кто он там на этой неделе).
+15
-1
+14
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Kulemin1992
Ответ Биомеханоид
А где вы смотрите обзоры?
в ютубе введи канал free dawkins, там обзоры есть
+7
0
+7
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vzi
Ответ Биомеханоид
Кто смотрел игру, как впечатления? Я уснул, не досидел (
Обзор посмотрел.
Равная игра, в конце 2-й четверти Милуоки оторвался. В начале 4-й Фила догнала и даже вперед на +8 вышла. Не удержали.
+6
-1
+5
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mqh9pzrxgf
На двоих бросили 64 штрафных команды))
+3
0
+3
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BuTaJIbKa
Ответ Биомеханоид
А где вы смотрите обзоры?
я просто в google пишу NBA, и он предлагает список всех матчей с обзорами
+1
0
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vzi
Ответ Биомеханоид
А где вы смотрите обзоры?
Ютуб. ;)))
Лиля хорошо играл.
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mastadon
Ответ lavrup
Там со штрафных половина практически. А так, неплохой, но не выдающийся матч. В клатче подтащил, да.
Собственно для клатча и брали
+2
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lavrup
Ответ Mikael Rikhard
Эмбиид о роли Убре в Филадельфии: это его команда
Макси тогда уж.
+2
-1
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Sergi Barjuan
Для дебюта просто отлично. Быстрой адаптации ему!
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Anton 753
а где миддлтон? что с ним
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Биомеханоид
Ответ vzi
Обзор посмотрел. Равная игра, в конце 2-й четверти Милуоки оторвался. В начале 4-й Фила догнала и даже вперед на +8 вышла. Не удержали.
А где вы смотрите обзоры?
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Биомеханоид
Кто смотрел игру, как впечатления? Я уснул, не досидел (
0
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Биомеханоид
Ответ Kulemin1992
в ютубе введи канал free dawkins, там обзоры есть
Хороший канал, подписался. Они практически все результативные и важные моменты показывают. Там и подписчиков под 2 млн.
0
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lavrup
Ответ mastadon
Кажется эксперты спортса были правы, Лиллард ни о чём, закончился. Даже сорока не набрал, просто позорище
Там со штрафных половина практически. А так, неплохой, но не выдающийся матч. В клатче подтащил, да.
+4
-4
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melliur
Ответ Anton 753
а где миддлтон? что с ним
6 очков 3 подбора 4 ассиста 2-5 с игры
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