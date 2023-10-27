Яннис обошел Абдул-Джаббара и стал лидером «Бакс» по точным броскам с игры
Форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо в четверг по ходу матча с «Филадельфией» (118:117) стал лидером в истории по количеству попаданий с игры.
Адетокумбо реализовал 10 из 22 бросков с игры и довел карьерный показатель в форме «Бакс» до отметки 5 905. Знаменитый центровой Карим Абдул-Джаббар в период с 1969 по 1975 годы стал автором 5 902 попаданий с игры в составе «Милуоки».
На счету грека 23 очка и 13 подборов.
Алексей Швед едет в чемпионат Китая. А чем можно заняться в Шаньси, помимо баскетбола?
1. Kareem Abdul-Jabbar .547
2. Bob Lanier .541
3. John Henson .539
4. Giannis Antetokounmpo .537
5. Marques Johnson .530
У Янниса 2P% 58,3