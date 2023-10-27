Форвард «Милуоки» в четверг по ходу матча с «Филадельфией» (118:117) стал лидером в истории по количеству попаданий с игры.

Адетокумбо реализовал 10 из 22 бросков с игры и довел карьерный показатель в форме «Бакс» до отметки 5 905. Знаменитый центровой в период с 1969 по 1975 годы стал автором 5 902 попаданий с игры в составе « ».

На счету грека 23 очка и 13 подборов.

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