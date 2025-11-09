Джейлон Тайсон предложил Доновану Митчеллу оплатить его штраф, отказавшись обсуждать судейство

Джейлон Тайсон отказался обсуждать судейство, боясь получить штраф.

После победного матча против «Чикаго» (128:122) защитнику «Кливленда » Джейлону Тайсону задали вопрос о работе арбитров.

Репортер : «Что скажешь о работе судей сегодня? «Буллс» пробили 36 штрафных».

Джейлон Тайсон : «Я не буду комментировать их работу, потому что я не хочу штраф получать».

Донован Митчелл : «А почему нет?»

Тайсон : «Разве что ты заплатишь штраф».

Митчелл : «Ни черта я им не заплачу».

Тайсон : «Вот тебе и ответ».

По итогам матча «Кэвс» пробили 26 штрафных, реализовав 19, «Буллс» – 36 и 33.