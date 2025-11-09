  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Джейлон Тайсон предложил Доновану Митчеллу оплатить его штраф, отказавшись обсуждать судейство
1

Джейлон Тайсон предложил Доновану Митчеллу оплатить его штраф, отказавшись обсуждать судейство

Джейлон Тайсон отказался обсуждать судейство, боясь получить штраф.

После победного матча против «Чикаго» (128:122) защитнику «Кливленда» Джейлону Тайсону задали вопрос о работе арбитров.

Репортер: «Что скажешь о работе судей сегодня? «Буллс» пробили 36 штрафных».

Джейлон Тайсон: «Я не буду комментировать их работу, потому что я не хочу штраф получать».

Донован Митчелл: «А почему нет?»

Тайсон: «Разве что ты заплатишь штраф».

Митчелл: «Ни черта я им не заплачу».

Тайсон: «Вот тебе и ответ».

По итогам матча «Кэвс» пробили 26 штрафных, реализовав 19, «Буллс» – 36 и 33.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница Fullcourtpass в соцcети X
logoКливленд
logoДонован Митчелл
logoНБА
logoДжейлон Тайсон
судьи
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Вот это финт «перелом лодыжек» в НБА – завалившийся соперник реально получил травму!
сегодня, 11:50
Донован Митчелл и Тайриз Макси – лучшие, задняя линия «Бостона» – худшая по сочетанию трехочковых попыток и точности из-за дуги
вчера, 16:49Фото
«Гонка за MVP». Шэй Гилджес-Александер, Яннис Адетокумбо и Никола Йокич возглавляют первый выпуск рейтинга от НБА
7 ноября, 20:30
Главные новости
Единая лига ВТБ. «Локомотив-Кубань» выиграл у «Зенита», МБА-МАИ принимает «Пари НН»
12 минут назадLive
НБА. «Милуоки» сыграет с «Хьюстоном», «Филадельфия» встретится с «Детройтом» и другие матчи
55 минут назад
Гилберт Аренас: «Лука был бы впереди Шэя, если бы их карьеры закончились прямо сейчас»
57 минут назад
Джеймс Харден отказался общаться с прессой после проигрыша «Финиксу», в раздевалке защитник выглядел заболевшим
сегодня, 11:25
Никола Йокич: «Больше не буду кричать на судей. Это мой новый принцип в этом году»
сегодня, 11:08
«Перелом лодыжек» от Де′Андре Хантера и данк Пейтона Уотсона стали лучшими моментами игрового дня НБА
сегодня, 10:55Видео
Трей Мерфи набрал 41 очко в матче против «Сан-Антонио», повторив рекорд карьеры
сегодня, 10:10Видео
«Дёмин – очень умный парень, и во всем разберется». Жорди Фернандес признал, что Егору Дёмину есть куда расти в защите, но отметил, что он уже делает многое правильно
сегодня, 09:55
Никола Йокич собрал 6-й трипл-дабл за 9 игр сезона – 32 очка, 14 подборов и 14 передач
сегодня, 08:13Видео
Джоэл Эмбиид о Трендоне Уотфорде: «Он напомнил мне Бена Симмонса»
сегодня, 07:50
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Греции. «Олимпиакос» играет с «Кардицасом», АЕК принимает ПАОК
53 минуты назадLive
Чемпионат Турции. «Бешикташ» примет «Анадолу Эфес», «Галатасарай» сыграет с «Мерсином» и другие матчи
53 минуты назад
Адриатическая лига. «Дубай» примет «Студентски центар», «Цедевита Олимпия» сыграет с «Веной»
54 минуты назад
Чемпионат Франции. «Монако» сыграет с «Сен-Кантеном», «Париж» примет «Лимож»
54 минуты назад
Чемпионат Италии. «Брешия» встретится с «Триестом», «Виртус» сыграет с «Реджо-Эмилией» и другие матчи
54 минуты назад
ACB. «Ховентуд» сыграет с «Реалом», «Бильбао» примет «Сарагосу» и другие матчи
54 минуты назад
Джеймс Харден предъявил Диллону Бруксу, получив удар в живот
сегодня, 07:15Видео
ACB. «Тенерифе» победил «Сан-Пабло Бургос», «Андорра» неожиданно разгромила «Уникаху» и другие результаты
вчера, 21:49
Чемпионат Франции. «Ле-Ман» проиграл «Страсбуру», «Элан Шалон» победил «Дижон» и другие результаты
вчера, 21:20
Адриатическая лига. «Црвена Звезда» обыграла «Будучность», ФМП разгромил КРКА
вчера, 21:08