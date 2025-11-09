Джейлон Тайсон предложил Доновану Митчеллу оплатить его штраф, отказавшись обсуждать судейство
Джейлон Тайсон отказался обсуждать судейство, боясь получить штраф.
После победного матча против «Чикаго» (128:122) защитнику «Кливленда» Джейлону Тайсону задали вопрос о работе арбитров.
Репортер: «Что скажешь о работе судей сегодня? «Буллс» пробили 36 штрафных».
Джейлон Тайсон: «Я не буду комментировать их работу, потому что я не хочу штраф получать».
Донован Митчелл: «А почему нет?»
Тайсон: «Разве что ты заплатишь штраф».
Митчелл: «Ни черта я им не заплачу».
Тайсон: «Вот тебе и ответ».
По итогам матча «Кэвс» пробили 26 штрафных, реализовав 19, «Буллс» – 36 и 33.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница Fullcourtpass в соцcети X
