Яннис Адетокумбо: «Бакс» потребуется время, чтобы реализовать свой потенциал»

Форвард «Милуоки» заявил, что команде потребуется какое-то время, чтобы сыграться, но в конечном итоге она достигнет своей цели.

«Мы очень талантливая команда, я знаю потенциал этой команды и хочу, чтобы он реализовался. Но это произойдет не быстро. Может потребоваться 10 матчей, 20, 40, может потребоваться 82 матча. Но я верю, что с нашим настрой мы здесь для того, чтобы становиться лучше, мы здесь для того, чтобы помогать друг другу. Я думаю, что это произойдет.

Это может занять некоторое время, но я знаю, на что способен , и он здесь, чтобы победить. Он здесь, чтобы стать нашим лидером. У нас потрясающий тренер, он позволяет нам быть собой, он верит в нас, он доверяет нам. Оба отдают команде 100 процентов. Но это займет некоторое время.

В этой команде у всех одна цель. Мы все хотим победить, и в конечном итоге мы добьемся того, чего хотим. То же самое было с командой, которая выиграла чемпионат, поначалу мы были не очень хорошей командой. Мы были четвертыми, пятыми, а потом финишировали третьими. Потребовалось какое-то время», – сказал Адетокумбо.

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