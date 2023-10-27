Лидер « » по ходу матча с «Филадельфией» (118:117) отменил решение главного тренера Эдриана Гриффина.

Тренер-дебютант хотел заменить Адетокумбо на , но грек после короткого обсуждения со специалистом вернулся на площадку.

На счету Янниса 23 очка и 13 подборов.

Перемен! «Кливленд»

Алексей Швед едет в чемпионат Китая. А чем можно заняться в Шаньси, помимо баскетбола?