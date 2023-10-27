Эдриану Гриффину пришлось отменить решение о замене Янниса. Грек объяснил, что ему надо остаться на площадке
Лидер «Милуоки» Яннис Адетокумбо по ходу матча с «Филадельфией» (118:117) отменил решение главного тренера Эдриана Гриффина.
Тренер-дебютант хотел заменить Адетокумбо на Пэта Коннотона, но грек после короткого обсуждения со специалистом вернулся на площадку.
На счету Янниса 23 очка и 13 подборов.
Алексей Швед едет в чемпионат Китая. А чем можно заняться в Шаньси, помимо баскетбола?
Это его команда, я готов подвинуться ради достижения целей..
тем временем Яннис:
это отлично что в начале сезона такие ситуации, рабочие
не нужно быть неженками, если игрок что-то сказал, и тренер понял, что в его словах есть полезная мысль, почему бы не согласиться
это баскетбол, главное результат