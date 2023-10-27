Эдриану Гриффину пришлось отменить решение о замене Янниса. Грек объяснил, что ему надо остаться на площадке

Теги Эдриан Гриффин Милуоки Филадельфия НБА Баскетбол - видео Яннис Адетокумбо Пэт Коннотон Баскетбол

Лидер «Милуоки» Яннис Адетокумбо по ходу матча с «Филадельфией» (118:117) отменил решение главного тренера Эдриана Гриффина.

Тренер-дебютант хотел заменить Адетокумбо на Пэта Коннотона, но грек после короткого обсуждения со специалистом вернулся на площадку.

На счету Янниса 23 очка и 13 подборов.

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7 комментариев

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Real888
Что-то не могу вспомнить, чтобы даже Леброн позволял себе такое. С тем же Блаттом все было не так публично...
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Адель Кутуков
Яннис Дейму:
Это его команда, я готов подвинуться ради достижения целей..
тем временем Яннис:
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Денис Храпунов
Скандал с тренером Дейма, Янис рассказывает когда его можно менять, а когда нельзя. Точно главные фавориты сезона.
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pro~dj
чето все так взбудоражились
это отлично что в начале сезона такие ситуации, рабочие
не нужно быть неженками, если игрок что-то сказал, и тренер понял, что в его словах есть полезная мысль, почему бы не согласиться
это баскетбол, главное результат
+6
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boller_73
Ты должен был бороться со злом, а не примкнуть к нему!
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saner-s88
Все ясно что это за тренер Гриффин
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Ocelot
Ответ Денис Храпунов
Скандал с тренером Дейма, Янис рассказывает когда его можно менять, а когда нельзя. Точно главные фавориты сезона.
у Лейкерс в прошлом сезоне тоже новый тренер был и начали очень не очень, но в итоге удалось до финала конференции добраться, так что делать выводы о том как у оленей пойдут дальше дела еще рано
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