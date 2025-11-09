  • Спортс
  • «Дёмин – очень умный парень, и во всем разберется». Жорди Фернандес признал, что Егору Дёмину есть куда расти в защите, но отметил, что он уже делает многое правильно
«Дёмин – очень умный парень, и во всем разберется». Жорди Фернандес признал, что Егору Дёмину есть куда расти в защите, но отметил, что он уже делает многое правильно

Фернандес оценил игру Дёмина в матче против «Детройта».

Главный тренер «Бруклина» Жорди Фернандес прокомментировал выступление защитника «Нетс» Егора Дёмина, который в матче против «Детройта» впервые вышел на площадку с первых минут.

«У него было 7 передач и всего 1 потеря в матче против команды, которая заставила нас совершить 20 потерь, так что это очень неплохо. И он будет продолжать становиться лучше. Это хороший способ получить опыт. Эти 23 минуты чрезвычайно ценны. Он делал хорошие вещи. Он бросал по кольцу, был агрессивен в своих трехочковых. Я очень, очень доволен всем – его организацией игры и так далее.

Ему еще нужно привыкнуть к физической составляющей, схемам и коммуникации. Сейчас игра для него идет слишком быстро. Когда мы все молоды, все кажется таким интенсивным, но в какой-то момент, с приобретением опыта и другого типа уверенности, все начинает замедляться.

Он очень умный парень. Он задает вопросы, работает над этим, так что я знаю, что он во всем разберется. Его суперсила в защите – рост и способность подбирать. И если вы посмотрите на игру с «Детройтом», он собрал три отскока. И он сможет делать много перехватов, касаний мяча в обороне из-за своего роста, его позиционирование в защите очень хорошее», – сказал Фернандес.

В матче против «Пистонс» Дёмин набрал 8 очков, отдал 7 результативных передач (лучший показатель в команде), сделал 3 подбора, 1 перехват и допустил всего 1 потерю за 23 минуты на площадке.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: New York Post
logoЕгор Дёмин
Жорди Фернандес
logoНБА
logoБруклин
