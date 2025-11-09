Никола Йокич собрал 6-й трипл-дабл за 9 игр сезона – 32 очка, 14 подборов и 14 передач

Никола Йокич собрал 6-й трипл-дабл за 9 игр сезона.

В игре с «Индианой» центровой «Денвера » Никола Йокич набрал 32 очка (10 из 14 с игры, 1 из 1 из-за дуги, 11 из 12 штрафных), 14 подборов и 14 передач (а также 8 потерь – худший результат за сезон).

Этот трипл-дабл стал для Йокича шестым за девять сыгранных в сезоне матчей. Центровой оформил его за почти 8 минут до конца третьей четверти, сделав результативную передачу на Кэмерона Джонсона.

«Наггетс», игравшие без Аарона Гордона (задняя поверхность бедра) и Джамала Мюррэя (икроножная мышца), победили «Пэйсерс» – 117:100.