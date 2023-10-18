Джоэл Эмбиид об отсутствии Джеймса Хардена: «Наверное, у него были какие-то важные дела или что-то случилось»

Центровой «Филадельфии» прокомментировал отсутствие на сегодняшней тренировке команды.

«Я не знаю, что происходит, потому что он был здесь. Сегодня его здесь не было, так что, наверное, у него были какие-то важные дела или что-то случилось. Ребята знают», – сказал Эмбиид.

Ранее стало известно, что Харден не явился на сегодняшнюю тренировку «Сиксерс» и отсутствует в команде с воскресенья. По информации журналиста Yahoo! Sports Джейка Фишера, Харден находится в Хьюстоне.

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