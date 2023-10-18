Джоэл Эмбиид об отсутствии Джеймса Хардена: «Наверное, у него были какие-то важные дела или что-то случилось»

Теги Филадельфия НБА Джеймс Харден Джоэл Эмбиид Баскетбол

Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид прокомментировал отсутствие Джеймса Хардена на сегодняшней тренировке команды.

«Я не знаю, что происходит, потому что он был здесь. Сегодня его здесь не было, так что, наверное, у него были какие-то важные дела или что-то случилось. Ребята знают», – сказал Эмбиид.

Ранее стало известно, что Харден не явился на сегодняшнюю тренировку «Сиксерс» и отсутствует в команде с воскресенья. По информации журналиста Yahoo! Sports Джейка Фишера, Харден находится в Хьюстоне.

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1 комментарий

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Rotick
В любом стип баре тако день, дело важное )
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