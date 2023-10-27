Суперзвезды НБА Леброн Джеймс («Лейкерс») и (« ») в четверг сыграли друг против друга в официальном матче впервые с 2018 года.

Последние пять лет Джеймс и Дюрэнт никак не могли сойтись на площадке из-за травм и пропуска матчей по другим причинам.

« » победили со счетом 100:95. Джеймс набрал 21 очко, 8 подборов, 9 передач, 2 перехвата и 2 блок-шота, Дюрэнт – 39 очков и 11 подборов.

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