Леброн Джеймс и Кевин Дюрэнт впервые сыграли друг против друга в официальном матче с 2018 года

Теги Леброн Джеймс Лейкерс Финикс НБА Баскетбол - видео Кевин Дюрэнт Баскетбол

Суперзвезды НБА Леброн Джеймс («Лейкерс») и Кевин Дюрэнт («Финикс») в четверг сыграли друг против друга в официальном матче впервые с 2018 года.

Последние пять лет Джеймс и Дюрэнт никак не могли сойтись на площадке из-за травм и пропуска матчей по другим причинам.

«Лейкерс» победили со счетом 100:95. Джеймс набрал 21 очко, 8 подборов, 9 передач, 2 перехвата и 2 блок-шота, Дюрэнт – 39 очков и 11 подборов.

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7 комментариев

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vzi
Лёба и Кеша!
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vzi
Ответ Turm
Смотрим на первую заставку видео. Смотрим рост обоих игроков в профиле спортса. 206 и 208. Начинают терзать смутные сомнения
Лёба 2.05, а Кеша точно 2.10-2.12. Семифутер, короче.
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Денис Храпунов
Ответ vzi
Лёба 2.05, а Кеша точно 2.10-2.12. Семифутер, короче.
Если без кроссовок Леброн не выше 203см, Дюрант 208см. Когда он выпрямляется он заметно выше Леброна, и если по плечам смотреть.
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Григорий Ефимов
Ответ vzi
Лёба 2.05, а Кеша точно 2.10-2.12. Семифутер, короче.
Помню в старом-древнем Спорт-Экспресс Журнале в 1997 году было интервью с КейДжи, и там про рост его речь зашла - и КГ такой "вообще-то я семифутер - только тссс, никому не говорите, а то меня на центра начнут ставить")) были времена
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Turm
Смотрим на первую заставку видео.
Смотрим рост обоих игроков в профиле спортса.
206 и 208.
Начинают терзать смутные сомнения
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vzi
Ответ Денис Храпунов
Если без кроссовок Леброн не выше 203см, Дюрант 208см. Когда он выпрямляется он заметно выше Леброна, и если по плечам смотреть.
Кеня еще худой, из-за этого эффект вытягивания.
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Leshiy888
Ответ Turm
Смотрим на первую заставку видео. Смотрим рост обоих игроков в профиле спортса. 206 и 208. Начинают терзать смутные сомнения
Дед стоптался уже)
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