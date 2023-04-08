Звезды НБА Леброн Джеймс («Лейкерс») и (« ») обнялись и пообщались перед матчем между командами в Лос-Анджелесе.

Джеймс и Дюрэнт последний раз выходили друг против друга в 2018 году. В пятницу «Санз» решили не использовать форварда и оставили его в резерве.

« » победили 121:107, Джеймс набрал 16 очков, 6 подборов и 6 передач.

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