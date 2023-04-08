Леброн Джеймс и Кевин Дюрэнт обнялись перед матчем. Их первая дуэль с 2018 года так и не состоялась

Теги Леброн Джеймс Лейкерс Финикс НБА видео Кевин Дюрэнт Баскетбол

Звезды НБА Леброн Джеймс («Лейкерс») и Кевин ДюрэнтФиникс») обнялись и пообщались перед матчем между командами в Лос-Анджелесе.

Джеймс и Дюрэнт последний раз выходили друг против друга в 2018 году. В пятницу «Санз» решили не использовать форварда и оставили его в резерве.

«Лейкерс» победили 121:107, Джеймс набрал 16 очков, 6 подборов и 6 передач.

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3 комментария

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Денис Храпунов
Ответ Evincive
А как же Бёрд?
Он с ними не соперничал, и не обнимался)
+2
0
+2
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Evincive
Ответ Денис Храпунов
Два величайших форварда в истории. История взаимного уважения)
А как же Бёрд?
+5
-2
+3
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Денис Храпунов
Два величайших форварда в истории. История взаимного уважения)
+6
-1
+5
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