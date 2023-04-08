Леброн Джеймс и Кевин Дюрэнт обнялись перед матчем. Их первая дуэль с 2018 года так и не состоялась
Звезды НБА Леброн Джеймс («Лейкерс») и Кевин Дюрэнт («Финикс») обнялись и пообщались перед матчем между командами в Лос-Анджелесе.
Джеймс и Дюрэнт последний раз выходили друг против друга в 2018 году. В пятницу «Санз» решили не использовать форварда и оставили его в резерве.
«Лейкерс» победили 121:107, Джеймс набрал 16 очков, 6 подборов и 6 передач.
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