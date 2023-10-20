Леброн Джеймс и Кевин Дюрэнт сыграли друг против друга впервые с 2018 года

Теги предсезонные матчи Леброн Джеймс Лейкерс Финикс НБА видео Кевин Дюрэнт Баскетбол

Суперзвезды НБА Леброн Джеймс («Лейкерс») и Кевин ДюрэнтФиникс») в четверг сыграли друг против друга впервые с 2018 года.

Последние пять лет Джеймс и Дюрэнт никак не могли сойтись на площадке из-за травм и пропуска матчей по другим причинам.

«Санз» победили со счетом 123:100, Джеймс набрал 19 очков, 6 подборов и 3 передачи, Дюрэнт – 21 очко, 4 подбора и 2 передачи.

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1 комментарий

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Tim Timson
суперспецы по лоадменеджменту сошлись)
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