Суперзвезды НБА Леброн Джеймс (« ») и (« ») в четверг сыграли друг против друга впервые с 2018 года.

Последние пять лет Джеймс и Дюрэнт никак не могли сойтись на площадке из-за травм и пропуска матчей по другим причинам.

«Санз» победили со счетом 123:100, Джеймс набрал 19 очков, 6 подборов и 3 передачи, Дюрэнт – 21 очко, 4 подбора и 2 передачи.

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