Яннис Адетокумбо и Джоэл Эмбиид лидируют в НБА по количеству владений, в которых против них используется дабл-тим

NBA University представил график, демонстрирующий 20 игроков , против которых чаще всего используется дабл-тим, и то, как их команды с этим справляются.

Форвард « » лидирует по количеству владений, в которых против него используется дабл-тим, в процентном соотношении. На втором месте по этому показателю находится центровой «Филадельфии» .

Адетокумбо также является лидером по количеству очков, которые набирает его команда в этих атаках (1,28). Второй по этому показателю – разыгрывающий « » Де’Аарон Фокс (1,24).

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