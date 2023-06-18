Яннис Адетокумбо и Джоэл Эмбиид лидируют в НБА по количеству владений, в которых против них используется дабл-тим

Теги Милуоки Филадельфия Сакраменто НБА фото Яннис Адетокумбо Джоэл Эмбиид Де'Аарон Фокс Баскетбол

NBA University представил график, демонстрирующий 20 игроков НБА, против которых чаще всего используется дабл-тим, и то, как их команды с этим справляются.

Форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо лидирует по количеству владений, в которых против него используется дабл-тим, в процентном соотношении. На втором месте по этому показателю находится центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид.

Адетокумбо также является лидером по количеству очков, которые набирает его команда в этих атаках (1,28). Второй по этому показателю – разыгрывающий «Сакраменто» Де’Аарон Фокс (1,24).

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2 комментария

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Дмитрий Белов
А против Николы даже не пытаются - это просто тупо помочь ему побить рекорд по передачам
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Forza
Яннис монстр просто.
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