Яннис Адетокумбо и Джоэл Эмбиид лидируют в НБА по количеству владений, в которых против них используется дабл-тим
NBA University представил график, демонстрирующий 20 игроков НБА, против которых чаще всего используется дабл-тим, и то, как их команды с этим справляются.
Форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо лидирует по количеству владений, в которых против него используется дабл-тим, в процентном соотношении. На втором месте по этому показателю находится центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид.
Адетокумбо также является лидером по количеству очков, которые набирает его команда в этих атаках (1,28). Второй по этому показателю – разыгрывающий «Сакраменто» Де’Аарон Фокс (1,24).
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