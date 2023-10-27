НБА проводит расследование из-за пропуска Харденом матча с «Милуоки»

Теги Филадельфия НБА Джеймс Харден Баскетбол

НБА инициировала расследование после того, как защитник «Филадельфии» Джеймс Харден не принял участие в матче с «Милуоки».

«Мы изучаем факты, чтобы установить, существует ли какая-то веская причина, по которой Джеймс Харден пропустил сегодняшнюю игру», – заявил в интервью ESPN пресс-атташе лиги Майкл Бэсс.

Перед началом этого сезона лига ужесточила правила, чтобы звездные игроки не могли пропускать матчи на национальном телевидении без веских причин. «Сиксерс» решили оставить Хардена в Филадельфии после того, как он отсутствовал 10 дней – по версии клуба – «по личному делу». Команда аргументировала это тем, что так игроку будет проще привести себя в форму, занимаясь с тренерами и врачами на тренировочной базе.

Харден намеревался поехать на матчи в Милуоки и Торонто, но «Сиксерс» не пустили его на рейс, посчитав, что он находится в плохой физической форме.

По правилам НБА игроки могут пропускать матчи только в случае травм, личных причин, а также «в случае редких и непредвиденных обстоятельств». В противном случае клуб может быть оштрафован на 100 тысяч долларов в первый раз, после чего каждый раз сумма штрафа будет увеличиваться.

В лиге существует убеждение, что Харден пропустил подготовку к сезону с клубом из-за того, что «Филадельфия» не удовлетворила его запрос на обмен этим летом. Перед открытием рынка свободных агентов он воспользовался опцией и продлил соглашение на грядущий сезон, после чего немедленно потребовал обмена.

«Клипперс», единственная команда, которая была заинтересована в переходе Хардена, на днях вышла из переговоров о его обмене. Сообщается, что калифорнийский клуб хочет для начала оценить, как коллектив во главе с Каваем Ленардом и Полом Джорджем выглядит в здоровом состоянии.

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20 комментариев

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evgen98
Что за шапито творится в этой гребанной Филадельфии!? платите штраф теперь идиоты! ну и поехал бы он с командой, как-будто трудно было просто в матче не выпускать...
+27
-5
+22
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Ильяс Бабичев
Ответ Mikael Rikhard
шапито не в Филе, а с Харденом. человек разрушивший свою карьеру. смешно что его когда-то ставили не только наравне, но даже выше Карри
Он чуть ли не в одно лицо развалил команду, у которой стартовый состав играл на матче звёзд в то время. У Леброна получилось ГСВ выиграть, Харден был очень близко к этому. Мы не видели игру Карри не в заездной команде и с другим тренером.
+35
-13
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Марат Ильясов
Хардена погубили его амбиции и эго! Да СиПи 3 не подарок, но можно было попробовать зайти в 3ий сезон тем составом, бороде надо было потерпеть один год, и кто знает, м.б. в пузыре они бы взяли гайки... потом пошла чехарда и обидки на всех подряд
+6
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Mit_Sam
Никогда такого не было, и вот опять
+5
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ты не прав
Ответ Марат Ильясов
14/15, 15/16 - клей и грин еще не были звездами, а игги и богут звездами особо не были, 21/22. а тренер был один и тоже, хотя он был уже хорош и при М.Джексоне
В 14/15 Клэй уже был на мвз, через год поехал и Грин.
И если кто-то в 15 году мог не до оценивать их и не считать "звездами", то после чемпионства всем все стало очевидно.

Ну и если вы любите формальность, то помимо них был двукратный участник мвз - Ли, которого и вытеснил Грин из состава
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Ванька
Ответ Ильяс Бабичев
Он чуть ли не в одно лицо развалил команду, у которой стартовый состав играл на матче звёзд в то время. У Леброна получилось ГСВ выиграть, Харден был очень близко к этому. Мы не видели игру Карри не в заездной команде и с другим тренером.
Ну скорей в системе. У Бороды намного больше было звезд в карьере.
+4
-1
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ты не прав
Ответ Ильяс Бабичев
Он чуть ли не в одно лицо развалил команду, у которой стартовый состав играл на матче звёзд в то время. У Леброна получилось ГСВ выиграть, Харден был очень близко к этому. Мы не видели игру Карри не в заездной команде и с другим тренером.
"Чуть ли не в одно лицо" - это с позором отдать две игры подряд, сразу после травмы СП3? Ну да, ну да

Харден потрясающий баскетболист, но тут уже какой то откровенный бред.
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Mikael Rikhard
Ответ evgen98
Что за шапито творится в этой гребанной Филадельфии!? платите штраф теперь идиоты! ну и поехал бы он с командой, как-будто трудно было просто в матче не выпускать...
шапито не в Филе, а с Харденом. человек разрушивший свою карьеру. смешно что его когда-то ставили не только наравне, но даже выше Карри
+13
-11
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6LACK
Ответ evgen98
Что за шапито творится в этой гребанной Филадельфии!? платите штраф теперь идиоты! ну и поехал бы он с командой, как-будто трудно было просто в матче не выпускать...
Я думаю, что цель лиги посадить игроков, пропускающих игры, на скамейку, чтобы они полотенцами махали
+1
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Марат Ильясов
Ответ Ильяс Бабичев
Он чуть ли не в одно лицо развалил команду, у которой стартовый состав играл на матче звёзд в то время. У Леброна получилось ГСВ выиграть, Харден был очень близко к этому. Мы не видели игру Карри не в заездной команде и с другим тренером.
14/15, 15/16 - клей и грин еще не были звездами, а игги и богут звездами особо не были,
21/22. а тренер был один и тоже, хотя он был уже хорош и при М.Джексоне
+2
-1
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Семен Шарымов
Ответ Ильяс Бабичев
Он чуть ли не в одно лицо развалил команду, у которой стартовый состав играл на матче звёзд в то время. У Леброна получилось ГСВ выиграть, Харден был очень близко к этому. Мы не видели игру Карри не в заездной команде и с другим тренером.
Ну что, выиграл?
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Семен Шарымов
Ответ evgen98
Что за шапито творится в этой гребанной Филадельфии!? платите штраф теперь идиоты! ну и поехал бы он с командой, как-будто трудно было просто в матче не выпускать...
Да, было бы трудно. Не делай вид, что не понимаешь почему его отправили на базу
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Skeleton64
Ответ Ильяс Бабичев
Он чуть ли не в одно лицо развалил команду, у которой стартовый состав играл на матче звёзд в то время. У Леброна получилось ГСВ выиграть, Харден был очень близко к этому. Мы не видели игру Карри не в заездной команде и с другим тренером.
Видели. В ГСВ 20-21. Что до тренера, то да, не видели. Зато видели Керра с другими игроками.
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Сергей Пузанков
Ответ evgen98
Что за шапито творится в этой гребанной Филадельфии!? платите штраф теперь идиоты! ну и поехал бы он с командой, как-будто трудно было просто в матче не выпускать...
зачем гонять туда-сюда игрока если он может это время потренить и набрать немного форму
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Ильяс Бабичев
Ответ ты не прав
"Чуть ли не в одно лицо" - это с позором отдать две игры подряд, сразу после травмы СП3? Ну да, ну да Харден потрясающий баскетболист, но тут уже какой то откровенный бред.
Вы представляете какое давление и вообще уровень хейта был в его сторону ? Миллионы людей смотрели, болели, обсуждали. Возможно это и сыграло роль
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Ильяс Бабичев
Ответ Ванька
Ну скорей в системе. У Бороды намного больше было звезд в карьере.
Но не одновременно
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Ванька
Ответ Ильяс Бабичев
Но не одновременно
Ну с франчайз звездами. В Оклахоме отлетал, с Ховардом, СП3. Клей и Дреймонд может быть и в топ 100 не вошли бы.
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