НБА проводит расследование из-за пропуска Харденом матча с «Милуоки»

НБА инициировала расследование после того, как защитник «Филадельфии» не принял участие в матче с «Милуоки».

«Мы изучаем факты, чтобы установить, существует ли какая-то веская причина, по которой Джеймс Харден пропустил сегодняшнюю игру», – заявил в интервью ESPN пресс-атташе лиги Майкл Бэсс.

Перед началом этого сезона лига ужесточила правила, чтобы звездные игроки не могли пропускать матчи на национальном телевидении без веских причин. «Сиксерс» решили оставить Хардена в Филадельфии после того, как он отсутствовал 10 дней – по версии клуба – «по личному делу». Команда аргументировала это тем, что так игроку будет проще привести себя в форму, занимаясь с тренерами и врачами на тренировочной базе.

Харден намеревался поехать на матчи в Милуоки и Торонто, но «Сиксерс» не пустили его на рейс, посчитав, что он находится в плохой физической форме.

По правилам игроки могут пропускать матчи только в случае травм, личных причин, а также «в случае редких и непредвиденных обстоятельств». В противном случае клуб может быть оштрафован на 100 тысяч долларов в первый раз, после чего каждый раз сумма штрафа будет увеличиваться.

В лиге существует убеждение, что Харден пропустил подготовку к сезону с клубом из-за того, что « » не удовлетворила его запрос на обмен этим летом. Перед открытием рынка свободных агентов он воспользовался опцией и продлил соглашение на грядущий сезон, после чего немедленно потребовал обмена.

«Клипперс», единственная команда, которая была заинтересована в переходе Хардена, на днях вышла из переговоров о его обмене. Сообщается, что калифорнийский клуб хочет для начала оценить, как коллектив во главе с Каваем Ленардом и Полом Джорджем выглядит в здоровом состоянии.