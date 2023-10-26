Ник Нерс о том, что Харден остался в Филадельфии: «Джеймс понимает, что ему нужно набирать обороты»

Разыгрывающий «Филадельфии» , который вчера вернулся в расположение команды после 10-дневного отсутствия, не поедет с ней в двухматчевое выездное турне.

Главный тренер сказал, что защитник спокойно воспринял это решение.

«Харден в порядке. Джеймс понимает, что ему нужно набирать обороты, и, как я уже сказал, он отсутствовал 10 дней. Он хочет поскорее вернуться к игре в живой, полноценный баскетбол», – заявил специалист.

«Сиксерс» встретятся с «Бакс» в ночь на пятницу, 27 октября, 02:30 по московскому времени.

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