Ник Нерс о том, что Харден остался в Филадельфии: «Джеймс понимает, что ему нужно набирать обороты»
Разыгрывающий «Филадельфии» Джеймс Харден, который вчера вернулся в расположение команды после 10-дневного отсутствия, не поедет с ней в двухматчевое выездное турне.
Главный тренер Ник Нерс сказал, что защитник спокойно воспринял это решение.
«Харден в порядке. Джеймс понимает, что ему нужно набирать обороты, и, как я уже сказал, он отсутствовал 10 дней. Он хочет поскорее вернуться к игре в живой, полноценный баскетбол», – заявил специалист.
«Сиксерс» встретятся с «Бакс» в ночь на пятницу, 27 октября, 02:30 по московскому времени.
Самые дорогие игроки НБА в новом сезоне
Комментарии