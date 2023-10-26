Джеймс Харден прибыл в аэропорт, но сотрудник службы безопасности не разрешил ему войти в самолет команды

По словам инсайдера Bleacher Report Криса Хэйнса, разыгрывающий «Филадельфии» пытался полететь с командой в Милуоки на матч открытия сезона против «Бакс», но его не пустили в самолет.

«После тренировки Харден прибыл в аэропорт, чтобы сесть на рейс команды, но его остановил сотрудник службы безопасности, который уведомил Хардена, что тому запрещено лететь с командой.

Генеральный менеджер и главный тренер поговорили с Харденом и объяснили, что организация предпочитает, чтобы он следовал их плану и находился на тренировочной базе, пока команда отсутствует.

По словам источников, расстроенный Харден покинул аэропорт без дальнейших происшествий», – пишет Хэйнс.

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