Джеймс Харден прибыл в аэропорт, но сотрудник службы безопасности не разрешил ему войти в самолет команды

Теги Элтон Брэнд Филадельфия НБА Джеймс Харден Ник Нерс Баскетбол

По словам инсайдера Bleacher Report Криса Хэйнса, разыгрывающий «Филадельфии» Джеймс Харден пытался полететь с командой в Милуоки на матч открытия сезона против «Бакс», но его не пустили в самолет.

«После тренировки Харден прибыл в аэропорт, чтобы сесть на рейс команды, но его остановил сотрудник службы безопасности, который уведомил Хардена, что тому запрещено лететь с командой.

Генеральный менеджер Элтон Брэнд и главный тренер Ник Нерс поговорили с Харденом и объяснили, что организация предпочитает, чтобы он следовал их плану и находился на тренировочной базе, пока команда отсутствует.

По словам источников, расстроенный Харден покинул аэропорт без дальнейших происшествий», – пишет Хэйнс.

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15 комментариев

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zippa
Ответ Agent Smith
Я сначала подумал что его приняли за террориста🏀
может просто перевес
+131
-1
+130
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Agent Smith
Я сначала подумал что его приняли за террориста🏀
+23
-3
+20
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McLARENf1
Харден, конечно, поступает подло. В тренировочный лагерь не прибывает, но в аэропорт на первый матч прибыл, как должны отнестись игроки и руководство? Или это всего лишь попытка избежать штрафов?
+25
-6
+19
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Scrubs
Ответ maryat
кажется, я знаю куда он отправился
Ну эти...танцующие женщины?) Возьмет от горя штук 10.
+10
-1
+9
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maryat
кажется, я знаю куда он отправился
+8
0
+8
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nukewin
То есть раскол между ведущей звездой команды и остальным коллективом настолько глубок, что никто не посчитал себя достойным даже сообщение отбить своей отбитой звезде, мол не надо с нами ехать, поручили это последнему охраннику аэропорта.
+8
0
+8
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Biggestdick
Ответ zippa
может просто перевес
Это топ!!🤣🤣
+3
0
+3
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Сергей Орлов
Даже жалко его стало. Хотя нет, конечно)
+11
-9
+2
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Валера, настало твое время...
Ник Нерс предпочитает чтобы Харден оставался на базе. Ну, на базе, так на базе, сказал Борода и заказал 10 стриптизерш
+1
-1
0
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nukewin
Ну и вообще, где-то мы это уже слышали. Например: https://www.sports.ru/basketball/1093087658-uoll-i-kazins-pered-obmenom-vyrazili-nedovolstvo-xardenu-v-razdevalke.html
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kolyan#15
Как он поступил с командой перед медиа днём, так и сейчас его опрокинули.
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saner-s88
Впервые кто-то поставил его на место
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