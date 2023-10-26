Джош Окоги оштрафован на 2 000 долларов за симуляцию
НБА оштрафовала форварда «Финикса» Джоша Окоги на 2 000 долларов за симуляцию.
Инцидент произошел в конце четвертой четверти в матче открытия сезона против «Голден Стэйт» (108:104). Окоги занял позицию для подбора, Кевон Луни коснулся его спины, после чего игрок «Санз» внезапно упал, как будто его толкнули.
Арбитры пропустили эпизод, но лига обнаружила симуляцию во время пересмотра матча и приняла решение оштрафовать Окоги.
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