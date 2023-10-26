Джош Окоги оштрафован на 2 000 долларов за симуляцию

Теги Голден Стэйт Финикс НБА штрафы Кевон Луни Джош Окоги Баскетбол

НБА оштрафовала форварда «Финикса» Джоша Окоги на 2 000 долларов за симуляцию.

Инцидент произошел в конце четвертой четверти в матче открытия сезона против «Голден Стэйт» (108:104). Окоги занял позицию для подбора, Кевон Луни коснулся его спины, после чего игрок «Санз» внезапно упал, как будто его толкнули.

Арбитры пропустили эпизод, но лига обнаружила симуляцию во время пересмотра матча и приняла решение оштрафовать Окоги.

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5 комментариев

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36_i_8
Во понеслась!
Посмотрим изменится ли теперь лига
+7
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ArizonaCactus
Я худею с этой лиги!! Лучше бы перестали свистеть любое прикосновение к Дончичу , Леброну и Эмбииду! А то невозможно даже рядом пройти, как трель соловьиная тут же раздается.
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-4
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Malay Saratov
Ответ Kudim41
ээээйй чел Дончича оставь в покое! он конечно нытик, но ему конкретно недосвистывают. его херачат, но свисток молчит
напоминает Криштиану Роналду. с молодости был нытиком и любил картинно падать и вопрошать судьям. В конце концов судьи просто перестали замечать его падения даже когда защитник фолил. Но КриРо красавчик: вник в ситуацию и перестал симулировать и ситуация постепенно вошла в норму и уже его никто не назовëт нытиком или симулянтом.
Мораль: не надо настраивать судей против себя
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