Джош Окоги оштрафован на 2 000 долларов за симуляцию

НБА оштрафовала форварда « » на 2 000 долларов за симуляцию.

Инцидент произошел в конце четвертой четверти в матче открытия сезона против « » (108:104). Окоги занял позицию для подбора, коснулся его спины, после чего игрок «Санз» внезапно упал, как будто его толкнули.

Арбитры пропустили эпизод, но лига обнаружила симуляцию во время пересмотра матча и приняла решение оштрафовать Окоги.

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