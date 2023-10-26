Матчи первого игрового дня сезона НБА-2023/24 смотрели 2,78 млн зрителей. Это самый низкий показатель за 9 лет

Теги Денвер Голден Стэйт Лейкерс Финикс НБА Баскетбол

Средняя аудитория трансляции сдвоенных матчей первого игрового дня сезона НБА-2023/24 на канале TNT составила 2,78 миллиона зрителей. Это самый низкий показатель за последние девять лет.

Показатель упал на 16 процентов по сравнению с прошлым сезоном.

Матч «Лейкерс» — «Наггетс» собрал в среднем 2,84 миллиона зрителей, что сделало его наименее просматриваемым матчем открытия сезона с участием Леброна Джеймса с 2008 года.

Встречу «Санз» и «Уорриорз» в среднем смотрели 2,71 миллиона зрителей.

Стоит отметить, что трансляция совпала по времени с 7-м матчем полуфинальной серии MLB между «Аризоной» – «Филадельфией», который в среднем смотрели 8,99 миллиона зрителей.

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18 комментариев

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Tim Timson
всегда считалось что у НБА и МЛБ одни и те же зрители. неудивительно что антирекорд)
+24
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+24
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Anton Vorontsov
Просто впе смотрели русскоязычные стримы в телеге. А они в статистике НБА не учитываются ))
+11
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+11
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vzi
Ответ depressive_monk
Странно, учитывая, что в почти прайм тайм дебютировало расхайпленное всеми чудо заморское.
Вембаньяма на следующий день дебютировал. ;)
+12
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+11
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Skeleton64
А в интернете сколько люде смотрело, или это уже посчитано?
+9
0
+9
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Олег Шибанов
Если это по ТВ, то почти объективно аудитория ушла в интернет. Даже league pass дает смотреть без рекламы, жаль, не во всех странах доступен.

Церемонию Оскара тоже хуже смотрят, нормальное отношение к ТВ как бесполезной потере времени.
+9
-1
+8
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Jerry Rodrogha
Это только на ТНТ. Зритель ушел на стриминг, хайлайты и т.д.
+6
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+6
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vzi
Ответ aleshon
Во всем мире спорт плохо смотрят. А нельзя ли развести баскетбол и бейсбол, по времени?
Там не американский футбол, а бейсбол совпал (но плей-офф). С американским 🏈 никто вообще ничего на пересечение не ставит. Оооочень не выгодно.
+5
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danik 258808
Ответ Tim Timson
всегда считалось что у НБА и МЛБ одни и те же зрители. неудивительно что антирекорд)
у нба куда больше молодой аудитории
+3
-1
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Jerry Rodrogha
Ответ aleshon
Во всем мире спорт плохо смотрят. А нельзя ли развести баскетбол и бейсбол, по времени?
Бейсбол по календарю сильно расходится. Небольшая часть сезона пересекается
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Abdulla
Ответ Skeleton64
А в интернете сколько люде смотрело, или это уже посчитано?
Опрос в интернете показал, что 100% людей пользуются интернетом.
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Abdulla
Ответ Skeleton64
играй, гармонь =)
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A.Montoya
Ответ Олег Шибанов
Если это по ТВ, то почти объективно аудитория ушла в интернет. Даже league pass дает смотреть без рекламы, жаль, не во всех странах доступен. Церемонию Оскара тоже хуже смотрят, нормальное отношение к ТВ как бесполезной потере времени.
Ну да,ну да. Улыбает как зумеры,деградирующие просмотром тиктока и порнухи в интернете, называют ТВ - бесполезной потерей времени, ахахахах.

А по факту - и тв и интернет нынче - одинаковые помойки
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aleshon
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Во всем мире спорт плохо смотрят. А нельзя ли развести баскетбол и бейсбол, по времени?
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Skeleton64
Ответ Abdulla
Опрос в интернете показал, что 100% людей пользуются интернетом.
играй, гармонь =)
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milya ololo
Ответ A.Montoya
Ну да,ну да. Улыбает как зумеры,деградирующие просмотром тиктока и порнухи в интернете, называют ТВ - бесполезной потерей времени, ахахахах. А по факту - и тв и интернет нынче - одинаковые помойки
а что в вашем понимании не помойка?
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Abdulla
Ответ Jerry Rodrogha
Это только на ТНТ. Зритель ушел на стриминг, хайлайты и т.д.
Я на хайлайтах давно и прочно, смотреть неудобно через всякие ВПН и прочее, к тому же занят всё время.
Одна отдушина - это хайлайты НБА, обычно смотрю в Ютубе на канале CCBN или Hooper Highlights, там нарезки по 10 минут, вполне хватает, чтобы оценить матч.
Ну и комменты в баскетбольной ветке, конечно же :)
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