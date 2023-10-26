Матчи первого игрового дня сезона НБА-2023/24 смотрели 2,78 млн зрителей. Это самый низкий показатель за 9 лет

Средняя аудитория трансляции сдвоенных матчей первого игрового дня сезона НБА-2023/24 на канале TNT составила 2,78 миллиона зрителей. Это самый низкий показатель за последние девять лет.

Показатель упал на 16 процентов по сравнению с прошлым сезоном.

Матч « » — «Наггетс» собрал в среднем 2,84 миллиона зрителей, что сделало его наименее просматриваемым матчем открытия сезона с участием Леброна Джеймса с 2008 года.

Встречу «Санз» и «Уорриорз» в среднем смотрели 2,71 миллиона зрителей.

Стоит отметить, что трансляция совпала по времени с 7-м матчем полуфинальной серии MLB между «Аризоной» – «Филадельфией», который в среднем смотрели 8,99 миллиона зрителей.

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