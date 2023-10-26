Матчи первого игрового дня сезона НБА-2023/24 смотрели 2,78 млн зрителей. Это самый низкий показатель за 9 лет
Средняя аудитория трансляции сдвоенных матчей первого игрового дня сезона НБА-2023/24 на канале TNT составила 2,78 миллиона зрителей. Это самый низкий показатель за последние девять лет.
Показатель упал на 16 процентов по сравнению с прошлым сезоном.
Матч «Лейкерс» — «Наггетс» собрал в среднем 2,84 миллиона зрителей, что сделало его наименее просматриваемым матчем открытия сезона с участием Леброна Джеймса с 2008 года.
Встречу «Санз» и «Уорриорз» в среднем смотрели 2,71 миллиона зрителей.
Стоит отметить, что трансляция совпала по времени с 7-м матчем полуфинальной серии MLB между «Аризоной» – «Филадельфией», который в среднем смотрели 8,99 миллиона зрителей.
Церемонию Оскара тоже хуже смотрят, нормальное отношение к ТВ как бесполезной потере времени.
А по факту - и тв и интернет нынче - одинаковые помойки
Одна отдушина - это хайлайты НБА, обычно смотрю в Ютубе на канале CCBN или Hooper Highlights, там нарезки по 10 минут, вполне хватает, чтобы оценить матч.
Ну и комменты в баскетбольной ветке, конечно же :)