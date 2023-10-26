«Индиана» продлит контракт с Риком Карлайлом

Теги Индиана Рик Карлайл НБА Баскетбол

Главный тренер «Индианы» Рик Карлайл договорился о продлении контракта с клубом на несколько лет.

Карлайл, который приближается к своей 900-й победе в НБА, вернулся в «Пэйсерс» в качестве главного тренера в 2021 году.

В среду 63-летний специалист одержал свою 897-ю победу в карьере, когда «Индиана» обыграла «Вашингтон» в первом матче сезона со счетом 143:120.

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6 комментариев

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hhh1361
Ответ ygcn5c2ty9
ощущение что потолок Пэйсерс с Карлайлом это первый раунд
А с другим тренером типо они контендеры?))
+13
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+13
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PaulvanDayk
и на чем основаны твои ощущения?
+3
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hhh1361
Ответ ygcn5c2ty9
ощущение что потолок Пэйсерс с Карлайлом это первый раунд
По-моему он норм тренер для них. Привить трудовую этику молодежи, вполне.
Для перехода на следующий уровень как будто да, нужен будет кто-то другой. Но сама команда еще не подошла к этому, мне кажется
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Evgeniy 72
Ответ hhh1361
По-моему он норм тренер для них. Привить трудовую этику молодежи, вполне. Для перехода на следующий уровень как будто да, нужен будет кто-то другой. Но сама команда еще не подошла к этому, мне кажется
Карлайл просто продлил контракт со своей стороны, Индиана приняла его условия ещё два года назад. И соответственно переход на следующий уровень будет именно с Карлайлом, его подписали чтобы бороться за титул.
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