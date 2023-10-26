«Индиана» продлит контракт с Риком Карлайлом
Главный тренер «Индианы» Рик Карлайл договорился о продлении контракта с клубом на несколько лет.
Карлайл, который приближается к своей 900-й победе в НБА, вернулся в «Пэйсерс» в качестве главного тренера в 2021 году.
В среду 63-летний специалист одержал свою 897-ю победу в карьере, когда «Индиана» обыграла «Вашингтон» в первом матче сезона со счетом 143:120.
Для перехода на следующий уровень как будто да, нужен будет кто-то другой. Но сама команда еще не подошла к этому, мне кажется