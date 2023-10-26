«Индиана» продлит контракт с Риком Карлайлом

Главный тренер «Индианы» договорился о продлении контракта с клубом на несколько лет.

Карлайл, который приближается к своей 900-й победе в , вернулся в «Пэйсерс» в качестве главного тренера в 2021 году.

В среду 63-летний специалист одержал свою 897-ю победу в карьере, когда « » обыграла «Вашингтон» в первом матче сезона со счетом 143:120.