«Индиана» сохранила Аарона Несмита – 3 года и 33 миллиона долларов

« » договорилась с легким форвардом (24 года, 196 см) о продлении соглашения на 3 года и 33 миллиона долларов, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

14-й номер драфта 2020 года, Несмит стал игроком «Пэйсерс» в результате обмена с участием Малкольма Брогдона прошлым летом.

Форвард стал получать игровое время под руководством Рика Карлайла (24,9 минуты против 12,7 в « ») и набирал в среднем 10,1 очка и 3,8 подбора при 42,7% реализации с игры и 36,6% из-за дуги в сезоне-2022/23.

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