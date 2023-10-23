«Индиана» сохранила Аарона Несмита – 3 года и 33 миллиона долларов
«Индиана» договорилась с легким форвардом Аароном Несмитом (24 года, 196 см) о продлении соглашения на 3 года и 33 миллиона долларов, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.
14-й номер драфта 2020 года, Несмит стал игроком «Пэйсерс» в результате обмена с участием Малкольма Брогдона прошлым летом.
Форвард стал получать игровое время под руководством Рика Карлайла (24,9 минуты против 12,7 в «Бостоне») и набирал в среднем 10,1 очка и 3,8 подбора при 42,7% реализации с игры и 36,6% из-за дуги в сезоне-2022/23.
Самые дорогие игроки НБА в новом сезоне
Комментарии