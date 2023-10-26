Тайриз Халибертон и Брюс Браун набрали 44 из 143 очков «Индианы» в матче с «Вашингтоном»
«Индиана» в первом матче сезона на своем паркете разгромила «Вашингтон» – 143:120.
Разыгрывающий Тайриз Халибертон и новобранец «Пэйсерс» Брюс Браун стали самыми результативными игроками в составе хозяев.
Халибертон за 27 минут на площадке отметился 20 очками, 11 передачами, тремя подборами и двумя блок-шотами. Он реализовал 9 из 16 с игры (2 из 6 из-за дуги).
Браун за то же игровое время набрал 24 очка при 8 попаданиях из 11 попыток с игры (6 из 8 трехочковх).
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