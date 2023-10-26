Тайриз Халибертон и Брюс Браун набрали 44 из 143 очков «Индианы» в матче с «Вашингтоном»

Теги Индиана НБА Вашингтон Баскетбол - видео Брюс Браун Тайриз Халибертон Баскетбол

«Индиана» в первом матче сезона на своем паркете разгромила «Вашингтон» – 143:120.

Разыгрывающий Тайриз Халибертон и новобранец «Пэйсерс» Брюс Браун стали самыми результативными игроками в составе хозяев.

Халибертон за 27 минут на площадке отметился 20 очками, 11 передачами, тремя подборами и двумя блок-шотами. Он реализовал 9 из 16 с игры (2 из 6 из-за дуги).

Браун за то же игровое время набрал 24 очка при 8 попаданиях из 11 попыток с игры (6 из 8 трехочковх).

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10 комментариев

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Свежий
Еще можно было сделать такой заголовок: 99 очков Топпина, Тёрнера, Матурина, Смита, Нворы, Нейсмита, Джексона, Макконела, Нембарада и Хилда помогли Индиане обыграть Вашингтон.
+58
-2
+56
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Вячеслав Лобачев
тупее заголовок еще нужно постараться придумать
+39
0
+39
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GansGut1
Неьсмейкеры спортса стали лучче с годами.
+16
-1
+15
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Gauche
Думаю, многим по этому матчу была бы интереснее такая статистика: Джордан Пул - 7 из 18, 0 из 6, 4 потери.
)
+8
0
+8
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kazuma
ладно бы они на двоих 80 очков Индианы набрали, но блин- целых 44 и все, в заголовок
+8
-1
+7
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Ed Monix
Написали бы лучше просто, что Браун положил 6 трёшек, и заголовок был бы норм, а то 44 на двоих, ну, ваще не серьёзно. Вот если бы по 44 каждый, то тема была бы, а так пшик на подоконнике
+6
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Mr.BadGuy
Ответ Вячеслав Лобачев
тупее заголовок еще нужно постараться придумать
Ролик же не автор новости монтировал. Скорее всего лига просто смонтировала ролик, выложила на Трубу, а автор новости просто скопировал. Что тут такого странного
+5
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+2
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