Рик Карлайл: «Брюс Браун играл много разных ролей в других клубах, потому что попадал в команды с необычным набором игроков»

Главный тренер «Индианы» рассказал о роли новобранца команды .

«Он всегда будет одним из лучших вариантов защиты против хорошего игрока. Вы видели, как в игре с «Кливлендом» он опекал Донована Митчелла. Он отлично защищался в течение довольно длительного отрезка времени. Он будет защищаться против таких парней.

В нападении Брюс – разыгрывающий атакующий защитник, таким я вижу его в нашей команде. Он играл много разных ролей в других клубах, потому что попадал в команды с необычным набором игроков. Но у нас он будет играть на более традиционной позиции, где, похоже, ему очень комфортно», – сказал Карлайл.

Перемен! «Индиана»