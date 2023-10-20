Евролига. «Панатинаикос» – «Маккаби», «Барселона» сыграет с «Баварией» и другие матчи

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В пятницу, 20 октября, состоятся пять матчей регулярного чемпионата Евролиги.

Греческий «Панатинаикос» примет израильский «Маккаби Тель-Авив», испанская «Барселона» сыграет с немецкой «Баварией».

Евролига

Регулярный чемпионат

Монако Монако  –  Альба Германия
Дата проведения
20 октября, 20.00, «Салле Гастон Медесен»
Онлайн матча

Анадолу Эфес Турция  –  Валенсия Испания
Дата проведения
20 октября, 20.30, «Синан Эрдем Доум»
Онлайн матча

Панатинаикос Греция  –  Маккаби Тель-Авив Израиль
Дата проведения
20 октября, 21.15, «Олимпийский спортивный центр (O.A.K.A.)»
Онлайн матча

Виртус Италия  –  Црвена Звезда Сербия
Дата проведения
20 октября, 21.30, «ПалаДоцца»
Онлайн матча

Барселона Испания  –  Бавария Германия
Дата проведения
20 октября, 21.30, «Палау Блауграна»
Онлайн матча

Положение команд: Реал Испания – 4-0, Барселона Испания – 3-0, Валенсия Испания – 3-0, Фенербахче Турция – 3-1, Жальгирис Литва – 3-1, Виртус Италия – 2-1, Бавария Германия – 2-1, Олимпиакос Греция – 2-2, Маккаби Тель-Авив Израиль – 1-1, Црвена Звезда Сербия – 1-2, Милан Италия – 1-2, Панатинаикос Греция – 1-2, Монако – 1-2, Анадолу Эфес Турция – 1-2, Партизан Сербия – 1-3, Баскония Испания – 1-3, Альба Германия – 0-3, Виллербан Франция – 0-4.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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