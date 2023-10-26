Жак Вон: «Парни редко будут играть больше 30 минут. Мне надо, чтобы они были уставшими, когда я убираю их с паркета»

Главный тренер « » Жак Вон рассказал о стратегии, которой планирует придерживаться в ближайшем будущем по ротации игроков.

«Наши парни не будут часто выходить за отметку в 30 минут на площадке, потому что мы должны играть очень жестко, и я не хочу, чтобы они расслаблялись.

Мне надо, чтобы они были уставшими, когда я убираю их с паркета. Это будет нашей целью, и посмотрим, получится ли», – сказал Вон на пресс-конференции после поражения от « » (113:114).

Сегодня из 10 игроков, принявших участие в матче, только Микэл Бриджес пробил планку в 30 минут (35:11).

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