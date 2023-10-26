Жак Вон: «Парни редко будут играть больше 30 минут. Мне надо, чтобы они были уставшими, когда я убираю их с паркета»
Главный тренер «Бруклина» Жак Вон рассказал о стратегии, которой планирует придерживаться в ближайшем будущем по ротации игроков.
«Наши парни не будут часто выходить за отметку в 30 минут на площадке, потому что мы должны играть очень жестко, и я не хочу, чтобы они расслаблялись.
Мне надо, чтобы они были уставшими, когда я убираю их с паркета. Это будет нашей целью, и посмотрим, получится ли», – сказал Вон на пресс-конференции после поражения от «Кливленда» (113:114).
Сегодня из 10 игроков, принявших участие в матче, только Микэл Бриджес пробил планку в 30 минут (35:11).
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но таланта и потенциала в этом составе маловато
напрашивается обмен (а то и пара) формата 2-3 ролевика (Динвидди, О’Нил, ДФС, ...) + 1-2 пика на что-то хотя бы отдалённо напоминающее вторую-третью звезду серьёзной команды
а если это не сделать, то через сезон-два придётся уже самим торговать Бриджесом, потому что сейчас тупо бесполезная трата времени какая-то
Концовку игры с Кавс слили, потому что команда не знает что делать с мячом и даже не может удобно отдать его Томасу/Бриджесу. Жак Вон это большая проблема, летом можно было побороться за хорошего коуча, сейчас лучше реагировать раньше, чем после сезона. Состав очень приличный, если им объяснят что делать на площадке
Ройсу дают броски в концовках, потому что он их заваливал не раз раньше, братан, ты вообще Бруклю смотришь? Ройс точно не основная проблема команды
Бен специфичен, надо смотреть может ли он больше по сравнению с предыдущим сезоном в Брукле.
Кэм Джонсон действительно после травмы, он может многое, ему не зря насыпали контракт летом.
С Филой не было шансов на дистанции серии, без толку обсуждать индивидуальные ошибки.
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