Жак Вон: «Парни редко будут играть больше 30 минут. Мне надо, чтобы они были уставшими, когда я убираю их с паркета»

Теги Кливленд Бруклин Жак Вон НБА Баскетбол

Главный тренер «Бруклина» Жак Вон рассказал о стратегии, которой планирует придерживаться в ближайшем будущем по ротации игроков.

«Наши парни не будут часто выходить за отметку в 30 минут на площадке, потому что мы должны играть очень жестко, и я не хочу, чтобы они расслаблялись.

Мне надо, чтобы они были уставшими, когда я убираю их с паркета. Это будет нашей целью, и посмотрим, получится ли», – сказал Вон на пресс-конференции после поражения от «Кливленда» (113:114).

Сегодня из 10 игроков, принявших участие в матче, только Микэл Бриджес пробил планку в 30 минут (35:11).

Самые дорогие игроки НБА в новом сезоне

Перемен! «Индиана»

50 лучших игроков НБА по версии пользователей Sports.ru

Материалы по теме

11 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
frenemy
Шутки про команду ролевиков сегодня уже не такие смешные...
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
mephist13
Ответ VKing24
Ну Бруклин обладает хорошо сбалансированным составом, что-то да выйдет из этого)
состав очень глубокий - сегодня играли ротацией в 10 человек и то Лонни Уокер и Трендон Уотфорд на площадку не вышли, хотя информации о травмах нет, а в прошлом сезоне они в Лейкерс и Блейзерс 50-60 матчей по 20 минут в среднем за игру проводили)
но таланта и потенциала в этом составе маловато

напрашивается обмен (а то и пара) формата 2-3 ролевика (Динвидди, О’Нил, ДФС, ...) + 1-2 пика на что-то хотя бы отдалённо напоминающее вторую-третью звезду серьёзной команды

а если это не сделать, то через сезон-два придётся уже самим торговать Бриджесом, потому что сейчас тупо бесполезная трата времени какая-то
+13
-1
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
VKing24
Ну Бруклин обладает хорошо сбалансированным составом, что-то да выйдет из этого)
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ПП ПП
Ответ Cosstigan
хорошо сказано, Вон не знает что делать с этим составом, как использовать Томаса и Бена, Кэмерон Джонсон для своих габаритов и возраста слишком тяжелый и медленный кроме как бросить с получения треху ничего, его надо менять и Ройса о Нила который сливал концовку сезона того и в плей-офф заруинил все с Филой
Кэм только восстановился после травмы.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Батя ивана
Жак Вон это трата времени, мариновал Томаса на банке, тот тащит команду со скамейки в первом матче, а Динуидди сидит полотенцем машет.

Концовку игры с Кавс слили, потому что команда не знает что делать с мячом и даже не может удобно отдать его Томасу/Бриджесу. Жак Вон это большая проблема, летом можно было побороться за хорошего коуча, сейчас лучше реагировать раньше, чем после сезона. Состав очень приличный, если им объяснят что делать на площадке
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Cosstigan
Ответ Батя ивана
Жак Вон это трата времени, мариновал Томаса на банке, тот тащит команду со скамейки в первом матче, а Динуидди сидит полотенцем машет. Концовку игры с Кавс слили, потому что команда не знает что делать с мячом и даже не может удобно отдать его Томасу/Бриджесу. Жак Вон это большая проблема, летом можно было побороться за хорошего коуча, сейчас лучше реагировать раньше, чем после сезона. Состав очень приличный, если им объяснят что делать на площадке
хорошо сказано, Вон не знает что делать с этим составом, как использовать Томаса и Бена, Кэмерон Джонсон для своих габаритов и возраста слишком тяжелый и медленный кроме как бросить с получения треху ничего, его надо менять и Ройса о Нила который сливал концовку сезона того и в плей-офф заруинил все с Филой
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Батя ивана
Ответ Cosstigan
Ройс порит все концовки и ему доверяют розыгрыш , его тоже надо менять и Спенсера тоже , на Кэма Джонсона смотреть нужно дальше , пока ничего удивительного не увидел , насыпают многим в нба незаслуженно…
Ну Кэм Джонсон и в прошлых сезонах был хорош, с ним все понятно)
Ройсу дают броски в концовках, потому что он их заваливал не раз раньше, братан, ты вообще Бруклю смотришь? Ройс точно не основная проблема команды
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ПП ПП
по этой игре Динуиди просто никак не сочетается с Беном. когда они оба на партете- игры никакой. Просматриваются очень хорошие взаимодействия- понимание друг друга- Кэм- Бен и Клэкстон- Бэн. Пока Бриждес сам по себе.... но надесь скоро заиграют.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
udod
а почему Симмонс сегодня не играл в клатче?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Батя ивана
Ответ Cosstigan
хорошо сказано, Вон не знает что делать с этим составом, как использовать Томаса и Бена, Кэмерон Джонсон для своих габаритов и возраста слишком тяжелый и медленный кроме как бросить с получения треху ничего, его надо менять и Ройса о Нила который сливал концовку сезона того и в плей-офф заруинил все с Филой
Томаса очень легко использовать, ему нужно удобно отдать мяч и дать спейсинг, он бросает с любых точек, а в защите прятать в угол, это буквально всё)
Бен специфичен, надо смотреть может ли он больше по сравнению с предыдущим сезоном в Брукле.
Кэм Джонсон действительно после травмы, он может многое, ему не зря насыпали контракт летом.

С Филой не было шансов на дистанции серии, без толку обсуждать индивидуальные ошибки.
Менять нужно Спенсера, вопрос только в том, что можно получить
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Cosstigan
Ответ Батя ивана
Томаса очень легко использовать, ему нужно удобно отдать мяч и дать спейсинг, он бросает с любых точек, а в защите прятать в угол, это буквально всё) Бен специфичен, надо смотреть может ли он больше по сравнению с предыдущим сезоном в Брукле. Кэм Джонсон действительно после травмы, он может многое, ему не зря насыпали контракт летом. С Филой не было шансов на дистанции серии, без толку обсуждать индивидуальные ошибки. Менять нужно Спенсера, вопрос только в том, что можно получить
Ройс порит все концовки и ему доверяют розыгрыш , его тоже надо менять и Спенсера тоже , на Кэма Джонсона смотреть нужно дальше , пока ничего удивительного не увидел , насыпают многим в нба незаслуженно…
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий