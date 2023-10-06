Жак Вон: «Бен Симмонс сейчас показывает те вещи, которые я хотел от него видеть в прошлом сезоне»

Теги Бруклин Жак Вон НБА Бен Симмонс Баскетбол

Главный тренер «Бруклина» Жак Вон рассказал, как показывает себя разыгрывающий Бен Симмонс в тренировочном лагере.

«Мы увидели, что он может разгонять нападение, делать это снова и снова, поддерживать очень высокий темп, проходить под кольцо, продавливать оппонентов.

Все те вещи, которые хотелось видеть и которые я просил от него в прошлом сезоне; теперь хотя бы раскрылось, почему их не было. Хорошо, что они происходят сейчас... Пока у него было несколько очень хороших дней», – поделился Вон.

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2 комментария

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mastadon
Бен шмотки ему свои показывает?
+3
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+3
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ПП ПП
Самое плохое в том что бежать ему не с кем. Кайри вписался бы как влитой... Жаль.
0
0
0
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