Бен Симмонс готов к полноценной работе в тренировочном лагере

Теги Бруклин Жак Вон НБА Бен Симмонс Баскетбол

Разыгрывающий «Бруклина» Бен Симмонс, как ожидается, будет полноправным участником тренировочного лагеря команды.

По словам главного тренера «Нетс» Жака Вона и генерального менеджера клуба Шона Маркса, Симмонс участвует в тренировках 5 на 5 без каких-либо ограничений и должен быть готов к работе, когда начнется первая тренировка.

Тренировочный лагерь «Бруклина» откроется через неделю.

«Тут все просто. Мне приятно об этом говорить, я рад, что наконец получу этот коллектив в полном сборе. Никаких ограничений с самого начала. Вместе мы сможем вырабатывать идентичность, начинать формировать какие-то отношения с самого начала сезона, думать над стилем игры. Так что я с нетерпением жду вызова», – отметил Вон.

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8 комментариев

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Перстень Уэстбрука
А ведь когда то его называли новый Леброн)
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leon01
Симмонс-все о нём говорят,никто никогда не видел,кроме персонала местной больнички
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Локоть Артеста
MVP тренировочного зала. Куда все это пропадает после того как стартует сезон?
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Massimo95
Программа максимум для него выполнена))
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кандид
Если бы не глубоко антипатичная мне фигура Симмонса, то Бруклин этого сезона однозначно был бы самой интересной для наблюдения командой. Они вроде откровенно и не танкуют пока, и на ПО замахиваться ресурсов почти нет. Жак Вон любопытный тренер. Интересно, что там выйдет в итоге.
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Sanan1908
Ответ Перстень Уэстбрука
А ведь когда то его называли новый Леброн)
Сколько таких новых Лебронов то было))
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Мурзин Ринат
Ответ Локоть Артеста
MVP тренировочного зала. Куда все это пропадает после того как стартует сезон?
Ну первые годы карьеры Бен был хорош, пятерки НБА , пятерки защиты и матчи всех звезд тому доказательство, то что может ментально сдал последние 2-3 года это факт, но карьера у него получше чем у многих , это не Пул , который всего полгода показывал уровень и получил контракт
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володька трынкин
Ответ Мурзин Ринат
Ну первые годы карьеры Бен был хорош, пятерки НБА , пятерки защиты и матчи всех звезд тому доказательство, то что может ментально сдал последние 2-3 года это факт, но карьера у него получше чем у многих , это не Пул , который всего полгода показывал уровень и получил контракт
Вот думаю, было ли в карьере Бена что-либо сопоставимое с теми «полгода» Пула. Полгода-то были знатные. Вклад он в победу внес реальный. Вот, думаю, кто бы смог в той команде заменить Пула, - ответ как-то сразу а голову не приходит. Он очень хорош был (хочется сказать «в своей роли», но он там был совсем не ролевиком). Ему когда контракт этот дали, стало моветоном вспоминать, как он был в той команде хорош. Я это к чему - думаю, мог бы Бен дать ТАКИХ полгода хоть когда-нибудь 🥴
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