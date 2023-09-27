Разыгрывающий «Бруклина» , как ожидается, будет полноправным участником тренировочного лагеря команды.

По словам главного тренера «Нетс» и генерального менеджера клуба Шона Маркса, Симмонс участвует в тренировках 5 на 5 без каких-либо ограничений и должен быть готов к работе, когда начнется первая тренировка.

Тренировочный лагерь « » откроется через неделю.

«Тут все просто. Мне приятно об этом говорить, я рад, что наконец получу этот коллектив в полном сборе. Никаких ограничений с самого начала. Вместе мы сможем вырабатывать идентичность, начинать формировать какие-то отношения с самого начала сезона, думать над стилем игры. Так что я с нетерпением жду вызова», – отметил Вон.

О зарплатах игроков и неочевидном их влиянии на игровое время. Блог Ивана Лазарева

Новый Емченко, прежний «Зенит» и яркие турецкие гости. Что мы увидели на Суперкубке