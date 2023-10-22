Кэм Джонсон вернулся после травмы и примет участие в первой игре сезона против «Кливленда»

Форвард « » вчера принял участие в своей первой полноценной тренировке с начала предсезонных сборов.

Как заявил главный тренер Жак Вон, Джонсон полностью восстановился и примет участие в первом матче регулярки против «Кливленда».

«Его продвижение к этому моменту было довольно методичным. Наш подход был направлен на то, чтобы он чувствовал себя комфортно, возвращаясь на паркет.

Кэм проделал всю необходимую работу, чтобы быть в состоянии тренироваться сегодня, и мы надеемся, что он продолжит в том же духе. У нас есть еще три дня, чтобы он смог почувствовать себя более комфортно на площадке», – сказал Вон.

«Нетс» примут «Кавс» 26 октября, в 02:30 по московскому времени.

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