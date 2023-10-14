Жак Вон о распределении нагрузки: «Буду продолжать слушать специалистов и читать их отчеты»

Теги Бруклин Жак Вон НБА Джо Дюмарс Баскетбол

По словам исполнительного вице-президента НБА по баскетбольным операциям Джо Дюмарса, статистика лиги больше не свидетельствует о преимуществах распределения нагрузки звездных игроков.

Многие тренеры лиги не согласны с этим утверждением.

«Это просто пиар. Есть множество других исследований, которые доказывают, что распределение нагрузки имеет смысл с точки зрения травм и восстановления», – сказал The Athletic тренер НБА, которому была предоставлена анонимность.

«Я не хочу, чтобы кого-то из специалистов по обработке данных увольняли. Я буду продолжать слушать их и читать их отчеты, у них есть ученые степени, и я ценю эту степень.

Забавно, я все время говорю своим парням, что являюсь сторонником и старой школы, и новой. Я видел, как играет Джо Дюмарс, и всегда ценил то, что он старается принять участие в каждом матче. Когда я играл, для меня было знаком чести то, что мы попытались сыграть все 82 матча.

Я также сторонник новой школы и верю, что существует какая-то статистика, которую собрали наши специалисты, и в которую они верят», – сказал главный тренер «Бруклина» Жак Вон.

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