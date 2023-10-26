Центровой Кристапс Порзингис провел свой первый матч за « ». Он присоединился к команде летом в трехсторонней сделке с участием Маркуса Смарта.

В победной игре против « » (108:104) латыш отметился 30 очками, 8 подборами и 4 блок-шотами.

За почти 38 минут на паркете Порзингис реализовал 8 из 15 с игры (5 из 9 трехочковых) и 9 из 10 с линии. Он стал лучшим в обеих командах по показателю «+/-» – 13.

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