Кристапс Порзингис дебютировал за «Бостон» – 30 очков, 8 подборов, 4 блока

Теги Бостон Нью-Йорк НБА Баскетбол - видео Кристапс Порзингис Баскетбол

Центровой Кристапс Порзингис провел свой первый матч за «Бостон». Он присоединился к команде летом в трехсторонней сделке с участием Маркуса Смарта.

В победной игре против «Нью-Йорка» (108:104) латыш отметился 30 очками, 8 подборами и 4 блок-шотами.

За почти 38 минут на паркете Порзингис реализовал 8 из 15 с игры (5 из 9 трехочковых) и 9 из 10 с линии. Он стал лучшим в обеих командах по показателю «+/-» – 13.

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14 комментариев

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Алексей Никишин
Ответ Свежий
Ну что, кто первый выпишет прогноз по Бостону и их чемпионства после одного сыгранного матча?
Там уже все расписали. Кристапс в одиночку тащил весь Бостон. Браун вообще не игрок НБА, Тэйтум тупой и ничего не может, Джру вообще хз зачем нужен этой команде. Короче грусть тоска. Ах да Хорфорду 67 и он старый и скамейки нет совсем, не то что у конкурентов. А ну и команда вообще не играют друг с другом, все единалят, и не важно что вместе они сыграли 3 игры.
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Свежий
Ну что, кто первый выпишет прогноз по Бостону и их чемпионства после одного сыгранного матча?
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malinin
Рим-протектор
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Mr.BadGuy
Зингис топчик, но по одной игре я бы выводы не делал. Я смотрел несколько игр Вашингтона в том году, ему не хватало выносливости ровно играть. Он мог сыграть пол игры на уровне ГОАТа, а вторую половину заруинить. Так что надо по сезону смотреть.
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BVV
Ответ Maturmalai
Не получилось в качестве первой звезды в Нюёрке, затем в качестве второй в Далласе, вот теперь и стало понятно, что третья-четвертая опция в команде - его уровень. Если здоровье позволит.
Первой звездой в Никс при живом Кармело?
Кристал ушёл в Бостон за гайкой. Только этим можно объяснить подписание им продления на следующие 2 года по 30 лямов/сезон при зарплате в этом 36...
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lavrup
Ответ Свежий
Ну что, кто первый выпишет прогноз по Бостону и их чемпионства после одного сыгранного матча?
Ну, судя по игре, с прошлого сезона мало что изменилось. Такая же неорганизованная атака. Опять очень много потерь. Игра в обороне только за счет индивидуальностей. Браун все такое же унылое г. Игроки второго юнита- просто ужас. Холидэй хорош в защите, но слабоват в атаке. Тейтум играл неплохо, но в концовке не впечатлил. Порзи выдал топовый дебют, но по здоровью ещё предстоит выснить. Посмотрим, что будет к концу сезона, но пока есть ощущение, что мазила все такой же физрук, а Тейтум и особенно Браун все так же не будут способны тащить команду в ключевые моменты. В общем, ни в какое чемпионство и даже финал не особо верится, посмотрим, что будет дальше.
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Tim_My
Ларри Макхейл😄
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Бондарев Олег
А ведь Нью-Йорк его драфтовал когда-то... Вот так благодарность!
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Намик Алимарданов
Ответ Бондарев Олег
А ведь Нью-Йорк его драфтовал когда-то... Вот так благодарность!
а потом сплавил под шумок
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BVV
Ответ Maturmalai
Кармело был уже не тот. И когда его сплавили, порзик первым номером меньше полсезона выдюжил. 30 лямов за третью-четвертую опцию нынче более, чем щедро, особенно если учесть травматизм сабжа.
Выдюжил и был сломан со спины диким греком - две большие разницы.
Всё остальное - личное мнение, которое у каждого своё. По мне лучше быть второй опцией в Бостоне в походе за гайкой, чем первой в Далласе без единого шанса на неё. Но это кому что важнее
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