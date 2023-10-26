Кристапс Порзингис дебютировал за «Бостон» – 30 очков, 8 подборов, 4 блока
Центровой Кристапс Порзингис провел свой первый матч за «Бостон». Он присоединился к команде летом в трехсторонней сделке с участием Маркуса Смарта.
В победной игре против «Нью-Йорка» (108:104) латыш отметился 30 очками, 8 подборами и 4 блок-шотами.
За почти 38 минут на паркете Порзингис реализовал 8 из 15 с игры (5 из 9 трехочковых) и 9 из 10 с линии. Он стал лучшим в обеих командах по показателю «+/-» – 13.
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Всё остальное - личное мнение, которое у каждого своё. По мне лучше быть второй опцией в Бостоне в походе за гайкой, чем первой в Далласе без единого шанса на неё. Но это кому что важнее