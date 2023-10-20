Эдди Хауз о «Бостоне» в новом сезоне: «Лиге будет непросто справиться с этой командой»

Теги Бостон Эдди Хауз НБА Кристапс Порзингис Джейлен Браун Джейсон Тейтум Баскетбол

У бывшего игрока «Бостона» Эдди Хауза большие ожидания от команды в новом сезоне.

«Селтикс» завершили предсезонку с результатом 4-1.

«Я не узнал чего-то такого, чего не знал раньше. Могу сказать, что у соперников «Бостона» будет проблемы, причем как в защите, так и в нападении.

У «Селтикс» универсальная команда, особенно если мы берем разнообразные ситуации, в которых Джейсон Тейтум и Джейлен Браун способны набирать очки. Мы знаем, что они собираются делать. Они будут идти вперед, атаковать. А ведь появился еще и Кристапс Порзингис.

Лиге будет непросто справиться с этой командой», – считает Хауз.

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1 комментарий

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Костя Кот
ну на бумаге Бостон выглядит просто убийственно.
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