Эдди Хауз о «Бостоне» в новом сезоне: «Лиге будет непросто справиться с этой командой»
У бывшего игрока «Бостона» Эдди Хауза большие ожидания от команды в новом сезоне.
«Селтикс» завершили предсезонку с результатом 4-1.
«Я не узнал чего-то такого, чего не знал раньше. Могу сказать, что у соперников «Бостона» будет проблемы, причем как в защите, так и в нападении.
У «Селтикс» универсальная команда, особенно если мы берем разнообразные ситуации, в которых Джейсон Тейтум и Джейлен Браун способны набирать очки. Мы знаем, что они собираются делать. Они будут идти вперед, атаковать. А ведь появился еще и Кристапс Порзингис.
Лиге будет непросто справиться с этой командой», – считает Хауз.
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