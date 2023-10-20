У бывшего игрока « » большие ожидания от команды в новом сезоне.

«Селтикс» завершили предсезонку с результатом 4-1.

«Я не узнал чего-то такого, чего не знал раньше. Могу сказать, что у соперников «Бостона» будет проблемы, причем как в защите, так и в нападении.

У «Селтикс» универсальная команда, особенно если мы берем разнообразные ситуации, в которых и способны набирать очки. Мы знаем, что они собираются делать. Они будут идти вперед, атаковать. А ведь появился еще и .

Лиге будет непросто справиться с этой командой», – считает Хауз.

Обновленные «Селтикс». Итоги межсезонья