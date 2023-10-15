Кристапс Порзингис: «На данном этапе карьеры я хочу пойти за чемпионством»

Теги Бостон НБА Кристапс Порзингис Баскетбол

Центровой «Бостона» Кристапс Порзингис в интервью NBC Sports признался, что переход в контендер в межсезонье входил в его планы.

«На данном этапе своей карьеры я действительно хотел именно этого – пойти за чемпионством.

Особенно приятно носить эти цвета и представлять эту организацию, которая, как я постоянно говорю, является если не самой культовой, то входит в двойку самых культовых в НБА. И я играю за эту команду. Невероятно.

Это прекрасная возможность для меня, и я благодарен за это», – сказал Порзингис.

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3 комментария

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Ed Monix
Видал я его интервью. Мордяка счастливая, значит, всё в порядке со здоровьем. В защите красава в предсезоне, как мухобойкой накрывает. Издали под любым углом кладёт, только сеточка трещит, когда мяч чисто проходит в кольцо. Данчит беспощадно, находит места грамотно для открытых бросков. В пас тоже нормально играет. Короче, Порзингис уже в форме. Здоровья.
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osipovdmitry
Ответ vzi
Если не травмы, то мог бы стать мегатараном. Посмотрим, как в Бостоне пойдет. Так-то все есть - 2.20 рост, бросок, трешка, защита. В теории не хуже того же Йокича.
Не хуже Йокича, смешно
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