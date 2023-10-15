Кристапс Порзингис: «На данном этапе карьеры я хочу пойти за чемпионством»

Центровой « » в интервью NBC Sports признался, что переход в контендер в межсезонье входил в его планы.

«На данном этапе своей карьеры я действительно хотел именно этого – пойти за чемпионством.

Особенно приятно носить эти цвета и представлять эту организацию, которая, как я постоянно говорю, является если не самой культовой, то входит в двойку самых культовых в . И я играю за эту команду. Невероятно.

Это прекрасная возможность для меня, и я благодарен за это», – сказал Порзингис.

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