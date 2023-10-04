Сергей Кущенко: «Руна» и «Уралмаш» долго готовились к Лиге ВТБ, и у них были готовы активации, затрагивающие фанбазы»

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко оценил работу дебютантов лиги «Руны» и « » с болельщиками.

«У клубов-новичков будет большая конкуренция с нашими постоянными клубами-участниками в плане взаимодействия с аудиторией и привлечения болельщиков. «Уралмаш» и «Руна» проделали хорошую работу в Суперлиге. Они долго готовились и очень часто «стучались» в Лигу ВТБ. И у них были готовы активации, затрагивающие фанбазы. У «Руны», например, очень молодой менеджмент и совершенно иной взгляд на все инструменты.

Да, победы, безусловно, заставляют на себя обращать внимание. Победа «Уралмаша» против «Зенита» привлекла болельщиков Лиги. Именно такие матчи заставляют людей ходить на баскетбол. Я когда-то строил региональную историю в Перми и, когда команда одерживала первые победы над ЦСКА или УНИКСом, сразу собирался полный зал.

У «Руны», например, более сложная история, они являются уже третьим клубом в столице. Москва – непростой рынок, где нужно бороться за внимание. На мой взгляд, у них свой путь: они держат молодежь, работают с теми людьми, которые любят социальные сети. «Руна» очень старается быть не такой, как все.

Нам в Лиге очень нравится путь МБА. У них очень интересная философия, они очень круто зашли в Лигу. Но у них весь фокус на молодежь, на систему подготовки кадров и так далее. А «Руна», как мне кажется сейчас, пойдет немного по другому пути. Мне кажется, вот такие победы будут умножать их фанбазу, те же социальные сети. У них будет другой сегмент, и это хорошо для Лиги. Они охватывают несколько слоев болельщиков, происходит микширование аудитории. У «Руны» есть и система 3х3, и женская команда.

Лиге, безусловно, нравится работа новичков в этом направлении, и мы будем это поддерживать. Еще это говорит о том, что старожилам Лиги нужно быть готовыми: все четыре новичка, которые зашли в наш чемпионат за последние два года, будут трепать нервы остальным командам», – сказал Кущенко.

«Руна» и «Уралмаш» хороши. Начали в Лиге ВТБ с побед и хотят вмешаться в борьбу за Топ-6