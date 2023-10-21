Стив Керр о восстановлении Грина: «Ему предстоит еще много работы»

Теги травмы Голден Стэйт НБА Стив Керр Дрэймонд Грин Баскетбол

По словам главного тренера «Голден Стэйт» Стива Керра, пока рано говорить о дате возвращения в строй форварда Дрэймонда Грина.

Грин продолжает восстанавливаться после растяжения связок левого голеностопа. В пятницу он участвовал в упражнениях в формате 3 на 3.

«Но ему все еще предстоит еще много работы.

Посмотрим, что все это значит», – сказал Керр.

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