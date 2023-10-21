По словам главного тренера « » , пока рано говорить о дате возвращения в строй форварда .

Грин продолжает восстанавливаться после растяжения связок левого голеностопа. В пятницу он участвовал в упражнениях в формате 3 на 3.

«Но ему все еще предстоит еще много работы.

Посмотрим, что все это значит», – сказал Керр.

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