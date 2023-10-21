Стив Керр о восстановлении Грина: «Ему предстоит еще много работы»
По словам главного тренера «Голден Стэйт» Стива Керра, пока рано говорить о дате возвращения в строй форварда Дрэймонда Грина.
Грин продолжает восстанавливаться после растяжения связок левого голеностопа. В пятницу он участвовал в упражнениях в формате 3 на 3.
«Но ему все еще предстоит еще много работы.
Посмотрим, что все это значит», – сказал Керр.
Самые дорогие игроки НБА в новом сезоне
Reebok возвращается в баскетбол. Их главное достижение в НБА – благодаря пожизненному контракту Айверсон еще не умер с голоду
Комментарии