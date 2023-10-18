Участие Дрэймонда Грина в первом матче сезона под вопросом

Теги травмы предсезонные матчи Голден Стэйт Лейкерс НБА Дрэймонд Грин Баскетбол

Участие форварда «Голден Стэйт» Дрэймонда Грина в первом матче нового сезона НБА против «Финикса» 24 октября пока что под вопросом.

Грин продолжает восстанавливаться после растяжения связок левого голеностопа. Он пропустит два последних предсезонных матча команды.

Дрэймонду разрешили приступить к легким упражнениям на площадке, но в полноценных тренировках он все еще не участвует. Повторный осмотр назначен на воскресенье.

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