Участие Дрэймонда Грина в первом матче сезона под вопросом
Участие форварда «Голден Стэйт» Дрэймонда Грина в первом матче нового сезона НБА против «Финикса» 24 октября пока что под вопросом.
Грин продолжает восстанавливаться после растяжения связок левого голеностопа. Он пропустит два последних предсезонных матча команды.
Дрэймонду разрешили приступить к легким упражнениям на площадке, но в полноценных тренировках он все еще не участвует. Повторный осмотр назначен на воскресенье.
Куда пропал Тимофей Мозгов? Большой разговор о карьере и жизни после нее
Оказывается, Чемберлен мучился после признания о сексе с 20 тысячами женщин. Новая документалка раскрывает «Голиафа» по-другому
Комментарии