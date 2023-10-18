Участие форварда « » в первом матче нового сезона против «Финикса» 24 октября пока что под вопросом.

Грин продолжает восстанавливаться после растяжения связок левого голеностопа. Он пропустит два последних предсезонных матча команды.

Дрэймонду разрешили приступить к легким упражнениям на площадке, но в полноценных тренировках он все еще не участвует. Повторный осмотр назначен на воскресенье.

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