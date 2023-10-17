Дрэймонд Грин: «Стеф Карри пытается победить возраст»

Форвард « » объяснил секрет долголетия Стефена Карри.

« – один из самых приятных в общении людей. Смотришь на него – он улыбается, он золотой ребенок, но под всеми этими качествами скрывается неугасающая страсть, которая просто горит, бушует.

Он работает усерднее всех, кого я когда-либо видел, будь то в тренажерном зале или на баскетбольной площадке. Он пытается победить возраст. Каждый день я прихожу и наблюдаю за ним, и этот чувак продолжает усердно работать. Чувак пытается победить возраст. Мы все знаем, что время не щадит никого, но мы добиваемся своего вопреки ожиданиям», – сказал Грин.

Династия «Уорриорс» умерла?