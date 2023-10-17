Дрэймонд Грин: «Стеф Карри пытается победить возраст»

Теги Голден Стэйт НБА Стефен Карри Дрэймонд Грин Баскетбол

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин объяснил секрет долголетия Стефена Карри.

«Стеф – один из самых приятных в общении людей. Смотришь на него – он улыбается, он золотой ребенок, но под всеми этими качествами скрывается неугасающая страсть, которая просто горит, бушует.

Он работает усерднее всех, кого я когда-либо видел, будь то в тренажерном зале или на баскетбольной площадке. Он пытается победить возраст. Каждый день я прихожу и наблюдаю за ним, и этот чувак продолжает усердно работать. Чувак пытается победить возраст. Мы все знаем, что время не щадит никого, но мы добиваемся своего вопреки ожиданиям», – сказал Грин.

Династия «Уорриорс» умерла?

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Tim Timson
пусть у него получится. хотя бы поиграть до 40)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Tik Tot Don Don
Ну по идее с его стилем, интеллектом, скилами он может играть и до 40
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий