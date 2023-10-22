Дмитрий Кулагин: «Самара» действовала агрессивнее УНИКСа на обеих сторонах площадки»

Теги УНИКС Единая лига ВТБ Дмитрий Кулагин Самара Баскетбол

Защитник УНИКСа Дмитрий Кулагин назвал главную причину поражения от «Самары» (93:104) в матче Лиги ВТБ.

«Поздравляю «Самару» с победой. Они продемонстрировали качественный командный баскетбол и превзошли нас на подборе. Мы, в свою очередь, показали не лучшую игру – испытывали большие проблемы в защите и допускали ошибки.

«Самара» действовала агрессивнее нас на обеих сторонах площадки, что, вероятно, и стало ключевым фактором их победы», – сказал Кулагин.

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