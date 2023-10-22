Велимир Перасович: «У «Самары» было больше энергии и желания победить»

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович после поражения от «Самары» (93:104) отметил, что у соперника было больше энергии и желания победить.

«Поздравляю «Самару» с победой, она сегодня играла лучше, чем мы, у нее было больше энергии, больше желания победить. Это особенно показала последняя четверть, где мы сыграли слишком мягко, отдали сопернику много подборов в нападении – он воспользовался этим и выиграл», – сказал Перасович.

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