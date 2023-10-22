Стипе Кулиш после победы «Самары» над УНИКСом: «Не стоит думать, что сезон закончен»

Теги УНИКС Единая лига ВТБ Самара Баскетбол

Тренер «Самары» Стипе Кулиш заявил, что команда рада победе над действующим чемпионом Лиги ВТБ УНИКСом (104:93), но работа продолжается.

«Хотел бы поздравить команду и наших игроков. Мы хорошо играли и, что самое главное, строго придерживались плана на игру, отыграли все сорок минут, контролировали подбор в нападении – это было очень важно и мы с этим справились.

Тренерский штаб очень доволен тем, как сыграли наши баскетболисты. Все были единым целым. Но есть одна очень важная вещь: не стоит думать, что сезон закончен. Мы будем радоваться – но только до ближайшей тренировки. Работа продолжается, еще много игр до конца сезона.

Надеюсь, эта игра послужит толчком – и мы будем и дальше становиться лучше», – сказал Кулиш.

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