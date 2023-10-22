Хавьер Паскуаль: «Томас Эртель получил травму вчера на последней тренировке»

Теги травмы Локомотив-Кубань Зенит Хавьер Паскуаль Единая лига ВТБ Томас Эртель Баскетбол

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль после поражения от «Локомотива-Кубань» (67:69) сообщил, что разыгрывающий Томас Эртель травмировался во время вчерашней тренировки.

— Если бы Томас Эртель сегодня играл, как считаете, игра сложилась бы по-другому?

— Лучше не думать так. Как тренеры, мы должны думать только об игроках, которые у нас есть. К сожалению, Эртель получил травму вчера на последней тренировке, поэтому не играл. Зубков также получил травму на той тренировке, он постарался помочь команде.

Но это то, что происходит, мы не можем думать о тех игроках, которые не играют.

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