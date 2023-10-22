Александр Щербенев после победу над «Зенитом»: «Чуть‑чуть сегодня порадуемся — и хватит. Еще много проблем»

Защитник «Локомотива-Кубань» заявил, что у команды нет времени праздновать победу над « » (69:67), надо решать проблемы, который она сама себе создала.

— « » одержал первую победу после двух поражений. Как настроение?

— Отличное. Приятно победить, особенно дома, при своих болельщиках. Сегодня был полный зал: 7500 болельщиков переживали. Поэтому для нас было крайне важно победить.

— Что стало главными составляющими успеха?

— Думаю, что защита. Старались, в каждом моменте отрабатывали и усложняли «Зениту» жизнь. За счет этого убежали в быстрый отрыв и стали уже играть в баскетбол, похожий на тот, в который играли в предыдущем сезоне. У нас получилось. Ну, а в концовке удача была на нашей стороне.

У нас, конечно, были ошибки, которые нельзя было допускать. Но «Зенит» нас не наказал. Так что будем разбирать эти ошибки. У нас в следующем матче непростая игра с «Самарой» на выезде. Так что чуть‑чуть сегодня порадуемся — и хватит. Еще много проблем, которые мы сами себе придумали и которые надо решать.

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