Хавьер Паскуаль: «Совершили в итоге чуть больше ошибок, чем «Локо»

Теги Локомотив-Кубань Зенит Хавьер Паскуаль Единая лига ВТБ Томас Эртель Баскетбол

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль отметил, что в матче против «Локомотива-Кубань» (67:69) у обеих команд были шансы на победу, и прокомментировал отсутствие Томаса Эртеля.

«Поздравляю «Локо» с победой. Это была игра, в которой обе команды имели шансы на победу.

Но мы совершили в итоге чуть больше ошибок, чем соперник. Поначалу лидировали и контролировали ход матча, но во второй четверти позволили игрокам «Локо» выравнять ситуацию.

Эртель? Мы должны уметь обходиться теми игроками, которые есть в нашем распоряжении. Кстати, наш капитан Андрей Зубков тоже сегодня играл с травмой», – сказал Паскуаль.

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