Трент Фрэйзер о предстоящем матче против «Локо»: «Это будет 40-минутная битва»

Теги Локомотив-Кубань Зенит Единая лига ВТБ Трент Фрэйзер Баскетбол

Защитник «Зенита» Трент Фрэйзер поделился ожиданиями от завтрашнего гостевого матча против «Локомотива-Кубань» в рамках Лиги ВТБ.

«Конечно. Мы подготовимся. Знаем, что это будет тяжелый матч, но воодушевлены. Это будет 40-минутная битва, каждая команда очень сильна, это будет физически непростой матч.

Ментально мы просто должны быть готовы к тому, чтобы показать все, на что способны, на выезде», – сказал Фрэйзер.

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